Ultime Notizie Roma del 08-12-2019 ore 16 | 10

(Di domenica 8 dicembre 2019)dailynews radiogiornale informazione un buon pomeriggio della redazione che aprirà Luigi in studio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato la ministra del lavoro catalfo per parlare della richiesta di risarcimento per €124000 avanza dall’INPS nei confronti di due ragazzine divenute Orfane per L’assassinio della madre ad opera del padre che poi si è suicidato il caso a Massa Carrara l’istituto ha chiesto indietro i soldi paga per risarcire un uomo ferito dal padre durante la tragedia lo ha fatto Rivolgendosi alle figlie cioè alle persone colpite più di ogni altro dalle conseguenze del delitto il ministro dell’economia Gualtieri al non al parere negativo del governo all’emendamento del relatore Che punta a colpire il fenomeno delle false prime case non è un emendamento del governo vuole adeguare il regime delle regole alle sentenze ...

