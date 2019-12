Torino | vietato studiare all’ora di pranzo nei locali del centro

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Amolti proprietari didelhanno appeso cartelli in cui si vieta agli studenti di soffermarsi anel weekend e all’ora diper evitare di di riempire tavoli destinati alla clientela., ivietano lo studio aè da sempre vista come una città cosmopolita e vissuta soprattutto dai ragazzi. Ideloffrono tante possibilità agli studenti per stare in compagnia, ma non per. Facendo un giro neidel, infatti, ultimamente si leggono molti divieti di studio durante l’ora die il weekend da parte dei gestori. “Non è possibile fermarsi ao lavorare nel weekend, nei giorni festivi e nelle ore destinate al servizio del(dalle 12 alle 15)”. Questo è quello che si legge fuori da Exki, famosa catena di ristoranti biologici deldi origine belga. Negli ...

