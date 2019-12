Le case del Papa

ilfoglio

(Di domenica 8 dicembre 2019) Viene Natale,Francesco invita tutti i fedeli a fare il presepe – la prima casa, alquanto provvisoria, della Santa Famiglia – e a esporlo anche nei luoghi pubblici. Ma il problema dell’abitare, in una città pure opulenta e scoppiettante sotto il profilo immobiliare come Milano, non finisce con

elenabonetti : Bellissima la serata trascorsa ieri allo Strehler. Abbiamo parlato del futuro che vogliamo per l'Italia e per le fa… - acmilan : ?? Head to our App in case you missed the #ParmaMilan pre-match press conference: - Paolo95499263 : Il Governo 5 PD ,ha partorito l’ennesima trovata. “Mo’ è criminalizzato pure chi c’ ha du’ case “ “Io non ce ne ho… -