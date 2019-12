FORMAZIONI Lecce Genoa | le scelte degli allenatori

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ecco leufficialiper il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2019/20:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2019/2020.(4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell’Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov; Farias, Babacar. All. Liverani.(4-3-3): Radu; Ghiglione, Biraschi, Romero, Criscito; Pajac, Schone, Sturaro; Pandev, Pinamonti, Agudelo. All. Thiago Motta. Leggi su Calcionews24.com

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Lecce-Genoa, le formazioni ufficiali - juve_magazine : RT @calciomercato_m: SERIE A - Lecce-Genoa, le formazioni ufficiali - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: SERIE A - Lecce-Genoa, le formazioni ufficiali -