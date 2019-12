Andy Ruiz e il peso dei 130 kg | una mole esagerata frena l’eroe del popolo Vincono la

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) 128,6 kg: questo ilmostruoso con cuiJr. è salito sul ring per affrontare Anthony Joshua nel Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il messicano doveva difendere le cinture iridate che aveva conquistato sei mesi fa mandando al tappeto proprio il britannico al Madison Squadre Garden ma questa sera a Diriyah era eccessivamente pesante: in Arabia Saudita era più grasso di quasi sette chilogrammi rispetto a quanto visto il 1° giugno a New York, stiamo parlando di undavvero abnorme soprattutto se consideriamo anche l’altezza tutt’altro chedel ribattezzato Destroyer (188 centimetri dichiarati ma con la chiara sensazione che siano anche di meno). Anthony Joshua ha riconquistato le corone che ha aveva perduto impostando il match come aveva voluto, sfruttando l’agilità e dei colpi potenti portati all’improvviso senza farsi ...

