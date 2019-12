Vela | Michele Marchesini | “Un giorno molto intenso | in particolare per le due Gold Fleet”

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Di seguito le dichiarazioni degli azzurri al termine delle odierne regate dei Mondiali di(Direttore Tecnico della squadra olimpica italiana): “Unoggi, inper le dueFleet nelle quali siamo impegnati, quella dei Nacra 17 sul campo Rangitoto e quella FX a Takapuna. Sono campidifficili in questi giorni, con grandi variazioni di intensità e oscillazioni, pressioni che entrano e non si stendono su tutto il campo di regata,condizionate dalle nuvole. Bissaro-Frascari hanno reagitobene dopo la prima prova, portando a casa due risultatisolidi nelle due successive. Paga la solidità dei primi giorni, non essersi appesantiti di scarti importanti è stata una chiave per arrivare in fondo al campionato con una grande solidità di punteggio. Domani previste ancora due prove al mattino, e poi la Medal Race ...

zazoomblog : Vela Mondiali 49er e Nacra 17 2019 il DT Michele Marchesini: “Sapevamo che oggi ci sarebbero state condizioni limit… -