Udinese Napoli 0-0 LIVE | inizio match bloccato

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Alla Dacia Arena, la 15ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Dacia Arena di Udine,si affrontano nelvalido per la 15ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1′ Inizia il– Via alla gara. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger; Okaka, Lasagna. All. Gotti.(4-4-2) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly Mario Rui; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Mertens, Lozano. All. Ancelotti. Arbitro: Mariani. Leggi su Calcionews24.com

cn1926it : #Giuntoli: “Tutti i calciatori tengono a questa gara, #Ancelotti ha l’esperienza per uscire da questo periodo” - sportli26181512 : Napoli, Meret: 'Ho visto una squadra concentrata e attenta. Con l'Udinese...': Alex Meret, portiere del Napoli, ha… - cn1926it : #Udinese, #Mandragora: “Sempre emozionante incontrare il #Napoli. Possiamo sfruttare il loro momento negativo” -