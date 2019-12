Trentino Alto Adige | allarme intossicazione in albergo val Ridanna

tg24.sky

(Di sabato 7 dicembre 2019)in un hotel 4 stelle in Val. Almeno 30 i casi di dissenteria dopo la cena consumata in. E’ a quel punto che il medico intervenuto sul posto ha fatto scattare il protocollo per intossicazioni diffuse.invalI casi di sospettasono avvenuti in un notoa 4 stelle, frequentato soprattutto da famiglie. La valè una valle laterale della alta valle Isarco, poco lontano dal Brennero, incastonata fra le vette della cresta di confine. Per il momento non si hanno notizie sulle condizioni di salute dei pazienti che comunque non dovrebbero essere preoccupanti. Restano da chiarire le cause dei malori, potrebbe infatti trattarsi di un'alimentare come anche ambientale. Ambulanze e vigili A Bolzano, piena di turisti arrivati in città per visitare il tradizionale Mercatino di ...

