Serie A | il Napoli non sa più vincere | 1-1 a Udine

newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019)A, i risultati di sabato 7 dicembre 2019. Alle 18 in campose-: Ancelotti a caccia della vittoria per uscire dalla crisi. ROMA – Dopo l’anticipo del venerdì tra Inter e Roma, laA ritorna protagonista sabato 7 dicembre 2019 con tre partite. Alle 18 in programma la sfida trase eA, il resoconto delle sfide di sabato 7 dicembre 2019 Di seguito il resoconto delle partite di sabato 7 dicembre 2019se-1-1 Marcatori: 32′ Lasagna (U), 70′ Zielinski (N)se (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; ter Avest (74′ Pussetto), Mandragora, de Paul (84′ Barak), Stryger Larsen; Lasagna, Okaka (89′ Rodrigo Becao). All. Gotti(4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne L. (46′ Llorente); Mertens, Lozano ...

OptaPaolo : 5&6 - #Callejón ???? raggiunge Ciro Ferrara al 5º posto per presenze con la maglia del Napoli in tutte le competizion… - OptaPaolo : 7 - Il #Napoli non ha trovato il successo in Serie A per almeno sette partite consecutive per la prima volta da mar… - annatrieste : Il 'peggior attacco della Serie A' (sic!) ha appena segnato in contropiede al Napoli. -