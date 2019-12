Nuoto | il lampo di Alessandro Miressi! Record italiano nei 100 sl | è in finale con il

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019)diMiressi agli Europei 2019 diin vasca corta a Glasgow. L’azzurro ha dominato la prima semidei 100 sl, realizzando il nuovoin 46″03, migliorando di un centesimo il precedente primato che apparteneva a Marco Orsi. Da segnalare come il 21enne nativo di Torino, già campione d’Europa in vasca lunga a Glasgow nel 2018, si sia migliorato in un colpo solo di 8 decimi. E dire che il contesto da 25 metri non non è ideale per le sue caratteristiche… Miressi, dopo un tempo di reazione di 0.70 in uscita dal blocco (il penultimo più lento della sua semi), ha letteralmente innestato il turbo a partire dalla terza vasca, sfoderando una progressione inarrestabile. Ha sorpassato a velocità doppia il russo Vladimir Morozov, precedendolo di ben 39 centesimi sulla piastra d’arrivo. Una prestazione autoritaria da parte del ...

