Libia | l’accusa Usa ai russi | “Hanno abbattuto un nostro drone”

it.insideover

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il comando Usa in Africa non avrebbe più alcun dubbio: il drone scomparso nei giorni scorsi mentre sorvolava Tripoli, sarebbe statodai. Un episodio che, secondo Washington, confermerebbe definitivamente il sempre più marcato coinvolgimento di Mosca ine, in particolare, al fianco di Khalifa Haftar. Quest’ultimo nel frattempo ha ripreso ad avanzare a sud della capitale, un elemento visto con sospetto da chi teme un ulteriore rafforzamento del Cremlino nel paese nordafricano. I due droni caduti in Tripolitania Il 20 novembre scorso un drone italiano si è schiantato al suolo a Tarhouna, roccaforte di Haftar in Tripolitania. Uomini delle milizie vicine al generale, hanno immortalato una coccarda tricolore in un’ala rimasta intatta del velivolo senza pilota. Subito lo stesso Libyan National Army ha messo il cappello su questo episodio, rimarcando come il ...

NotizieGeopolit : Libia. Lolli trasferito in Italia: per il gip resta l’accusa di terrorismo e traffico di armi - IAIonline : RT @AffInt: ????'La #Russia destabilizza la #Libia' è l'accusa degli Stati Uniti. E l'#Italia, troppo impegnata a consolidare il proprio ruol… - AffInt : ????'La #Russia destabilizza la #Libia' è l'accusa degli Stati Uniti. E l'#Italia, troppo impegnata a consolidare il… -