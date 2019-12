anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– E’ la vigilia della sfida interna contro la Sicula Leonzio. L’arriva all’appuntamento forte delle due vittorie ottenute contro Rieti e Viterbese. “E’ uno scontro diretto che puntiamo a vincere per mettere altri tre punti tra noi e loro” Così Ezionella consuete conferenza stampa della vigilia. “Giocheremo per un solo risultato – ammette il tecnico – E’ lapiùche cicapitare. Affrontiamo una squadra che nello scorso turno ha rimediato sette gol in casa. E’ un animale ferito che vuole reagire e ci sono i calciatori giusti per farlo”. Il tecnico ha detto la sua sulla nuova proprietà: “Sarò grato in eterno a Claudio Mauriello, Salvatore Di Somma e Alessandro Iuppa che mi hanno portato qui ad. Non mi hanno mai fatto mancare – spiega ...

anteprima24 : ** ##Avellino, Capuano: 'E’ la partita più brutta che ci potesse capitare' ** - ilCiriaco : #Irpinia Capuano: “Circelli ha voglia di fare, ma ringrazio la vecchia proprietà per avermi portato qui”… - wam_the : Le parole di #Capuano in sala stampa prima della sfida tra #Avellino e #SiculaLeonzio -