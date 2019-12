Allarme intossicazione in hotel | 35 persone colpite in Alto Adige

meteoweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) Sono circa 35 leche sarebbero rimaste intossicate in undella Val Ridanna, laterale della Val d’Isarco, in. Come ha appreso l’AGI da fonti dei soccorritori giunti anche da Bolzano con una serie di mezzi dei vigili del fuoco del corpo permanente ed alcune ambulanze, nessuna persona coinvolta si troverebbe in condizioni critiche. In serata alcuni ospiti della struttura hanno accusato sintomi gastrici. Nell’arco di pochi minuti gli stessi disturbi, dissenteria, è stata accusata anche da altri clienti. Immediatamente è scattato il protocollo sanitario per l’e lecolte da malessere sono attualmente visitate in.L'articoloin: 35inMeteo Web.

Agenzia_Ansa : Allarme #intossicazione in un hotel in Trentino Alto Adige Almeno 30 casi, protocollo di emergenza sanitaria #ANSA - Agenzia_Ansa : Allarme #intossicazione in un hotel in Trentino Alto Adige. Nessuno è in pericolo di vita #ANSA - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: Allarme #intossicazione in un hotel in Trentino Alto Adige. Nessuno è in pericolo di vita #ANSA -