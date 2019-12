Alberto Sordi | in vendita la splendida villa per una cifra da capogiro

thesocialpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Per anni ladi Castiglioncello a Livorno, di, definita dallo stesso attore romano ladelle “vacanze meravigliose“, lo ha accolto regalandogli momenti di riposo e di spensieratezza, lontano dal caos della Capitale. Si tratta di uno degli immobili più belli dell’attore romano ed ora è in. Il prezzo ancora non è stato rivelato per ragioni di riservatezza, ma si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro. Laè alquanto elevata, ma vista lain questione è più che giustificata. Venduta pochi anni prima della morte di, è stata restaurata e ha mantenuto la mobilia d’epoca. Non solo mare, ma anche una piscina d’acqua marina Per quanto riguarda le dimensioni della casa, l’agenzia immobiliare riferisce che vi sono più di mille mq di superficie tra corpo centrale e dependance. All’esterno ci sono 4mila mq di parco a picco sulla costa ...

