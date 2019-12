Short track | Coppa del Mondo Shanghai 2019 | ottimo inizio di Valcepina nei 500m

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Buon avvio di Martinanella quarta tappa delladeldi. La valtellinese era impegnata in entrambe le serie dei 500 metri, qualificandosi per i quarti di finale in tutte e due le gare. Nella prima batteria l’azzurra è stata battuta dalla cinese Fan Kexin, mentre nella seconda gara è stata lei ad imporsi. Una prima serie dei 500 che ha premiato anche Elena Viviani (seconda alle spalle di Kim Boutin), mentre nella seconda serie è stata Cynthia Mascitto a staccare il pass per il turno successivo. Buone indicazioni arrivano anche dai 1, con la qualificazione alle semifinali di Cynthia Mascitto ed Arianna Sighel, mentre sarà obbligata ai ripescaggi Gloria Ioratti. Eliminazione in batteria e passaggio ai ripescaggi anche per le tre azzurre (Ioratti, Sighel, Botter Gomez) impegnate nei 1000 metri. Quest’ultimo discorso che va fatto ...

