Prima della Scala | 10 cose su Tosca e Puccini Per esempio | in origine era come un pulp

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Laopera del Novecento, l’opera che avrebbe voluto scrivere Giuseppe Verdi. Un dramma “tarantiniano” pieno di sangue, sesso e violenza: il 7 dicembre ladi Giacomoinaugura la nuova stagione del Teatro alla, con la regia di Davide Livermore. Nel cast, la superstar Anna Netrebko, Francesco Meli e Luca Salsi. Sul podio il direttore d’orchestra Riccardo Chailly, che recupera la versione “originale” dell’opera, esattamentefu rappresentata al debutto assoluto, a Roma, nel gennaio del 1900. Dieciche (forse) non sapete sull’opera e sul suo compositore. Un’opera “stile Quentin Tarantino” Torture, fucilazioni, fantasie sessuali in chiesa: il dramma storico di Victorien Sardou, da cuitrasse il soggetto di, era un’opera scioccante, oggi diremmo: “Un’ecatombe, un film di Mel Gibson o di Quentin Tarantino“,...

borghi_claudio : Ma la finite di prenderci in giro? L'anno scorso il 5 dicembre avevamo completato la prima lettura della manovra di… - RaiRadio2 : La prima della scala è... la nostra De Lillo. Se ritwitti avrai anche tu Dolci Baci e Languide Carezze per tutto il… - Fiorello : Io e @SimonaMolinari siamo pronti per la Prima della Scala! @vivaraiplay in diretta alle 20.35 su @RaiPlay… -