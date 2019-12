Piovani | «Partita dominata E possiamo crescere ancora» – VIDEO

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L'allenatore del Sassuolo Femminile, Gianpiero, analizza la bella vittoria contro la Florentia: 3-0 per le neroverdi –(dal nostro inviato) – L'allenatore del Sassuolo Femminile, Gianpiero, ha commentato la bella vittoria della sua squadra contro la Florentia: 3-0per le neroverdi, con le reti di Sabatino, Pugnali e Pondini. «Ieri ho strigliato le ragazze perchè non le ho viste concentrate, oggi mi hanno smentito. Oggi è stata unadal primo all'ultimo minuto, una bella prestazione per tre punti importanti. Crescono e giocano bene».