Merkel per la prima volta ad Auschwitz da cancelliera

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Angelaè arrivata al campo di concentramento di. È lache fa visita sul luogo simbolo dell’Olocausto da. L’ultimo capo di governo tedesco a visitareera stato Helmut Kohl nel 1995.La, vestita di nero, è stata ricevuta dal premier polacco Mateusz Morawiecki e dal direttore della fondazione-Birkenau, Piotr Cywinski.Assieme alla delegazione polacca, laha attraversato lentamente l’ingresso del campo di concentramento nazista, dove si trova il famigerato cancello, con la scritta “Arbeit macht frei”.

