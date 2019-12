Improta | “Gara perfetta | ci siamo divertiti a giocare e fare gol”

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Con il suo ingresso in campo ha dato ulteriore linfa alla vigorosa azione offensiva giallorossa contro il Trapani. Riccardoha analizzato il match in mixed zone mostrando grande soddisfazione. Di seguito le sue dichiarazioni: Qualità – “La nostra forza è la qualità dell’organico, durante la settimana tutti lavorano perdal primo minuto e per farsi trovare pronti. Viola ha fatto due grandi gol dalla distanza, ma mi fa piacere vedere tutti felici dopo un gol, il cinque a zero davanti al nostro pubblico è qualcosa di meraviglioso”. Divertimento – “Stasera citantissimo in campo.riusciti a gestire palla con tranquillità, abbiamo messo in campo una grande prestazione. L’obiettivo è arrivare a migliorare di gara in gara basandoci su di noi e non sugli altri. Agli ...

