Lukaku e Smalling | amici contro | sfida nella sfida in Inter-Roma

(Di giovedì 5 dicembre 2019)di domani sera sarà laanche di Romelue Chris: grandiallo United, ora avversari Alti, grossi e. Romelue Chrissono stati dirompenti nel loro impatto in Serie A. Le cose che hanno in comune se ne possono elencare parecchie. Insieme hanno giocato due stagioni e 73 partite, poi si sono ritrovati fianco a fianco su una panchina del Manchester United a Singapore, a guardare i compagni giocarel’, come ricorda La Gazzetta dello Sport, fu il primo ad abbandonare Manchester. Poi toccò aa fine agosto. Quattro mesi dopo saranno di nuovo vicini, stavolta in area di rigore. A Manchester uscivano spesso insieme, in un’zia sbocciata presto in allenamento, fra risate, ricordi simili d’infanzia (pochi soldi e tanti sacrifici della madre) e qualche passione in comune. Oggi si continuano a sentire ma ...

