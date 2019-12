kontrokultura

(Di giovedì 5 dicembre 2019)torna con Avanti un altro! Da mesiè sparito dal piccolo schermo al punto che i fan e il pubblico si sono chiesti che fine abbia fatto. Oltre a qualche spot pubblicitario per una nota catena di negozi che vendono prodotti per la casa, il Maestro non ha fatto più nulla. … L'articolo Ladi, la: ‘Devoe mia moglie…’ proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : La malattia di Luca Laurenti, la confessione shock: 'Devo tutto a Paolo Bonolis e mia moglie...' - - LUCA_LUCAAAA : Ecco altra miccia per la gente malata di gelosia #WhatsApp #gelosia #malattia - luca_pasello : RT @MPaperoga: Ma il sovranismo non era una malattia mentale? Siete un po' confusi. -