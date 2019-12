Autostrada per le api | 3 | 5 chilometri di fiori al Parco Nord di Milano

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Una strada di 3,5con più di un milione die 3 mila piante perenni: un paesaggio utopico? No, è semplicemente l’per le api, che sarà presto pronta. Con questo progetto ildiperderà altridi cemento, grazie al contributo di aziende e cittadini. L’per le api alI lavori di decementificazione alsono iniziati quasi quarant’anni fa, già negli anni ’80. Ben 27 mila metri quadrati sono tornati allo stato naturale, ma il numero è destinato a crescere. Infatti sono già incominciati i lavori per questo nuovo progetto, il cui obiettivo è quello di riportare neluna specie di insetti che sta diminuendo sempre di più. Stiamo parlando delle api che nel corso degli anni stanno subendo i danni dei pesticidi e della riduzione del loro habitat naturale, riportando gravi danni ...

