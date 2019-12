Virginia Raggi a Mario Giordano | “Vergogna | ospitare un Casamonica”

Il marito di Virginia Raggi - sconsolato su Facebook : Anche stanotte torni domani. Raggi dove sei? : Da qualche settimana Andrea Severini ha attirato l'attenzione degli utenti del web per i suoi post ironici. Lui è il tecnico del suono di una importante radio romana ma, oltre questo, èsoprattutto il marito di Virginia Raggi Raramente si mostra in pubblico e ancor più raramente parla di sua moglie ma ha scelto la via dei social per rispondere in modo ironico e anticonvenzionale alle tante critiche che piovono sul sindaco di Roma.\\Da qualche ...

Stadio della Roma - nel processo Marcello De Vito chiama a testimoniare Virginia Raggi : Virginia Raggi è stata chiamata a testimoniare al processo che vede Marcello De Vito imputato per corruzione, nell’ambito di un filone d’indagine sul nuovo Stadio dell’As Roma. Il nome della sindaca della capitale è stato inserito nella lista testi presentata dagli avvocati del presidente dell’Assemblea capitolina, arrestato il 20 marzo scorso e tornato libero – dopo circa 9 mesi fra carcere e domiciliari – il 19 novembre. Il processo si ...

Roma - Virginia Raggi annuncia : “Spelacchio sta tornando”. E Gigi Marzullo intervista l’albero di Natale : “Sta tornando a Roma…il nostro Spelacchio!“. È così che, in un post su Facebook a cui è allegato un video ironico, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato il ritorno dell’albero di Natale in piazza Venezia. Nel video promo firmato Netflix, volutamente surreale, si vede l’albero che rilascia un’intervista a Gigi Marzullo: un modo per scherzare sulle polemiche emerse nel 2017, per l’albero di Natale all’epoca semispoglio ...

Beppe Grillo - lo spot per Virginia Raggi che imbarazza Pd e M5s : Per un giorno Beppe Grillo torna a fare il suo mestiere, cioè il comico, quello che riempiva i teatri e macinava soldi a palate e i denari, specie per un genovese come lui, fanno sempre piacere. La gag, stavolta, riguarda Virginia Raggi, sindaca pentastellata di Roma, eletta nel 2016 a furor di popo

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Virginia Raggi ha diritto-dovere di fare un secondo mandato perché è onesta e competente” : Nel suo intervento settimanale in “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, Marco Travaglio risponde a una domanda degli spettatori: “perché difendi tanto la Raggi visto che Roma versa in condizioni disastrose?”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano chiarisce: “perché penso che qualunque sindaco possa venire dopo la Raggi farebbe ...

Skin a Circo Massimo per il Capodanno di Roma : l'annuncio di Virginia Raggi : Per la notte di Capodanno Roma torna ad ospitare un artista di fama internazionale: dalla mezzanotte alle tre Skin, la cantante degli Skunk Anansie, proporrà un dj set al Circo Massimo. L’artista britannica, da sempre impegnata anche sul tema dei diritti umani, si esibirà con un set a base di sonorità indie-rock, house ed elettroniche. “La sorpresa di quest’anno è un’artista internazionale di ...

Roma - Maurizio Costanzo schernisce Virginia Raggi : 'Una colletta per regalarle manuale' : Da tempo c'è un'opinione diffusa secondo cui Roma non stia vivendo, come città, un periodo brillante. In questi casi non è difficile puntare il dito contro il Sindaco Virginia Raggi, considerato che, tra le molte pecche che si imputano alla Capitale, c'è un inefficiente servizio di smaltimento rifiuti e un manto stradale con troppe buche.Un'onta, se si considera che si sta parlando della "città eterna", considerata una delle più belle del mondo ...

Sciopero a Roma contro la Raggi - Virginia assediata prova a ricucire : Roma In Campidoglio, da ieri, si fa il tifo soprattutto per la pioggia: i fedelissimi di Raggi scrollano le app sul meteo a caccia di nuvolette e fulmini. Perché una piazza semi-vuota...

La proposta di legge per dare più poteri a Virginia Raggi : Verrà depositata a breve, a quanto si apprende da fonti M5s, una proposta di legge di iniziativa parlamentare per conferire poteri speciali e fondi dedicati a Roma in virtù del suo ruolo di Capitale. Un testo che sarebbe curato tra gli altri dal deputato romano M5s Francesco Silvestri, da discutere in Paramento con tutte le altre forze politiche per raccogliere anche dei loro eventuali contributi, e che dovrebbe recepire anche una serie di ...

Roma - Di Maio : “Pronto ddl per poteri speciali al sindaco. Parole Spadafora? Tutto M5s sostiene Virginia Raggi” : “Un po’ alla volta quella città la faremo risorgere dalle macerie ma per accelerare questo processo c’è bisogno di poteri speciali per il sindaco di Roma. Finalmente abbiamo pronto il ddl per attribuire, come in tutte le capitali europee che si rispettino, poteri speciali al sindaco di Roma”. Lo ha detto a Bastia Umbra il leader del M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Mi auguro che il Parlamento possa ...

Mafia Capitale - la sentenza della Cassazione ribalta tutto : «Non fu Mafia». Virginia Raggi : «Confermato sodalizio criminale» : No fu Mafia. E' questo il verdetto emesso dalla IV sezione penale della Cassazione in merito al processo "Mondo di Mezzo. La Cassazione ha dichiarato esclusa l'associazione mafiosa...

Maurizio Gasparri contro Francesca Fialdini per l’intervista a Virginia Raggi : “Una nullità che intervista un’altra nullità” : Maurizio Gasparri contro Francesca Fialdini. Il senatore di Forza Italia ieri pomeriggio si è lasciato andare a commenti molto critici nei confronti della conduttrice di “Da noi a ruota libera“, programma in onda su Rai1 subito dopo Domenica In. La furia dell’ex Ministro delle Telecomunicazioni del governo Berlusconi si scatena dopo l’intervista della conduttrice a Virginia Raggi, sindaca di Roma. Un dialogo con poco ...

Matteo Salvini attacca Virginia Raggi e punta su Roma : Il leader della Lega sceglie i suoi avversari: da una parte c’è Matteo Renzi e dall’altra la sindaca di Roma: la campagna elettorale è già cominciata. Leggi