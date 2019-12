Santori | leader delle “Sardine” | “Salvini riempiva piazze | ora bar e stanze”

Mattia Santori leader del movimento delle sardine a Mezz’ora su Rai tre - “Siamo l’anticorpo di Matteo Salvini” : E’ diventato in pochissimi giorni famosissimo. Dopo che in piazza a Bologna ha radunato 10 mila persone e ha dato vita al tanto chiaccherato movimento delle sardine. Stiamo parlando di Matteo Santori che con tre amici è riuscito a radunare in pochissime ore 10 mila persone e dare vita a un movimento che sta prendendo piede in tutt’Italia. Mattia Santori è stato intervistato nel pomeriggio di ieri da Lucia Annunziata conduttrice del ...