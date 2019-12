Rc auto | cos' è | come cambia e con quali sconti

Bollo auto 2020 cosa cambia?/ Pagamento con il PagoPa - sconto airbag per le moto : Bollo Auto 2020: cosa cambia? Dall'anno prossimo si pagherà con il PagoPa, previsti degli sconti per i motociclisti che acquisteranno airbag

Rc auto familiare 2020 : da quando - a chi conviene e quanto costa : Rc auto familiare 2020: da quando, a chi conviene e quanto costa Sulla Rc auto familiare ci saranno diverse importanti novità a partire dal prossimo gennaio 2020. Stando a quanto riporta un emendamento al DL Fisco con primo firmatario Andrea Caso (M5S), i nuclei familiari potranno avvalersi della classe di merito più favorevole relativa a uno dei veicoli intestati al nucleo stesso anche sugli altri mezzi. E per altri mezzi s’intendono anche ...

Dl fisco - ecco l’Rc auto familiare : vale la classe di merito più vantaggiosa. Ecco cosa cambia : Nasce l’Rc auto familiare. Tra i provvedimenti previsti dal dl fisco, un emendamento a prima firma Andrea Caso (M5s) permetterà alle famiglie di beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra tutti i veicoli di proprietà del nucleo. La nuova formula di fatto amplia quanto già contenuto all’articolo 134 del codice delle assicurazioni che, in caso di nuovi acquisti, già prevedeva che nelle famiglie si potesse acquisire per la ...

La prossima grana per Conte si chiama autostrade : tra clausole e cavilli - ecco cosa dice il contratto : «Sei in un Paese meraviglioso». Come dare torto ai cartelli che disseminano l’Italia, da Nord a Sud, lungo le arterie principali del Paese. Peccato che per usufruire di quelle meraviglie, gli italiani paghino un pedaggio tra i più cari d’Europa: in media, per percorrere 250 chilometri, si spendono circa 20 euro. Cifre simili alle nostre si raggiungono solo in Francia. È normale aspettarsi, al pari di un costo così elevato, una ...

Omicidio Sacchi - trovata della cocaina nell’auto di Pirino : era nascosta nel passaruota : Nell’auto di Paolo Pirino, in carcere per l’Omicidio di Luca Sacchi, sono stati trovati 31 grammi di cocaina. La droga, divisa in bustine di plastica, era nascosta nel passaruota anteriore destro dell’auto. A trovare gli stupefacenti sono stati i militari nel corso degli accertamenti sulla Smart ForFour, sequestrata dagli inquirenti. Rimane ora da capire a chi fosse destinata la droga e se facesse parte della trattativa tra ...

autostrade - terzo filone di indagine sui viadotti : inchiesta per omissione di lavori in costruzioni : Tutto è partito dalle segnalazioni dei consulenti che avrebbero riscontrato che sotto l’impalcato dei viadotti vi era uno stato di corrosione del cemento elevata, circostanza che non poteva combaciare con i voti (40 su un massimo di 70) dati dai tecnici di Spea fino a giugno. Da qui si è aperto il terzo filone dell’inchiesta sui viadotti controllati da Autostrade per l’Italia: si indaga per omissione di lavori in costruzioni che ...

Cosa ha deciso il governo sulla revoca delle concessioni autostradali ad Atlantia? : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che "l'iter per la revoca della concessione ad Atlantia non si è mai interrotto" e che saremmo vicini a un punto di svolta. La riforma per il rilancio delle infrastrutture è già pronta, ma il nodo Atlantia sembra frenare l'azione della maggioranza. Gli scenari aperti sono ancora molti e le mosse dell'esecutivo sembrano incerte.Continua a leggere

Uno spettro si aggira per l’Unione europea : l’autonomismo. E non è così male : Con tutto quel che accade – da Genova a Taranto a Venezia – è difficile considerare la recente e francamente surreale polemica fra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano come meritevole di una qualche attenzione. Non si può negare p

Genova - il caos autostrade può costare caro : -30% di merci in arrivo al porto : Lo scalo della Lanterna e quello di Savona fortemente penalizzati da frane, crolli e ammaloramenti delle infrastrutture autostradali

Plastic tax - auto aziendali e lotta all'evasione fiscale : così cambia la manovra : Passo indietro del governo, la Plastic tax viene ridotta sensibilmente e diventa un "incentivo al riciclo". Anche sul fronte...

Luca Sacchi - il padre e i gravi dubbi su Anastasiya : "Nasconde qualcosa. Perché hanno spostato l'auto?" : Dell'omicidio di Luca Sacchi, il giovane ucciso davanti a un locale di Roma mentre era in compagnia della fidanzata, ci sono solo due certezze: chi è la vittima e chi è l'assassino. Di quella notte, infatti, si sa solo che a sparare e uccidere il giovane è stato Valerio Del Grosso. Il resto invece è

Bollo auto e imprese «mordi e fuggi» - le rotte low cost della lotta all’evasione : Tra gli emendamenti al decreto fiscale collegato alla manovra che potrebbero essere depositati in Commissione Finanze alla Camera c’è una nuova stretta sul mancato pagamento delle tasse automobilistiche e sul fenomeno delle aziende commerciali che aprono e chiudono nel giro di pochi giorni, giusto il tempo di scappare dalle tasse

FINANZA & auto/ Gli errori dei costruttori Ue che fanno contenta la Cina : L'industria AUTOmotive europea, in questo momento, e a causa dei suoi errori, può solo scegliere come perdere denaro nei prossimi anni