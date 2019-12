Lecce-Genoa | formazioni | quote e pronostico della partita

termometropolitico

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)La sfida dell’ora di pranzo15^ giornata di Serie A 2019/20 è. L’incontro si disputerà domenica 8 dicembre alle ore 12:30 presso lo stadio Via del Mare. I salentini occupano al momento la quindicesima posizione in classifica con 14 punti, quattro in più del, attualmente diciottesimo e in piena zona retrocessione.Ilha ritrovato la via del successo in Coppa Italia battendo l’Ascoli per 3-2, pur senza brillare. In Serie A, invece, le cose non stanno procedendo nel verso giusto: negli ultimi cinque turni di campionato, il Grifone ha raccolto solo due punti e la cura Thiago Motta non sembra avere rivitalizzato la squadra. Sicuramente migliore la stagione del, squadra che sta offrendo delle discrete prestazioni. Ledei bookmakers per ...

