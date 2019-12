Gli asilo nido si laureano

Nel 2018 sono 189 i richiedenti asilo trasferiti dall’Italia neGli altri Stati Ue : il Paese ne ha accolti 6.351 : sono 9.648 gli arrivi registrati a fine ottobre (- 56% rispetto allo stesso periodo 2018). Gli sbarchi “fantasma” o autonomi sono 7.500, contro i 6.000 dell’intero 2018. Fra gennaio e ottobre 2019, i migranti e rifugiati intercettati dalla Guardia costiera libica sono Stati 8.155, una cifra non molto inferiore al totale di persone che nel periodo sono riuscite a sbarcare in Italia, 9.648

L'asilo deGli "orrori? - maestre maltrattavano i bambini : strattonamenti e colpi in testa : Solo pochi mesi fa Cariati, nel Cosentino, il sindaco Filomena Greco era finito agli arresti domiciliari per corruzione nel contesto dell?inchiesta ?Platone? ed era stata quindi...

Cosenza - maltrattamenti in un asilo su almeno venti bambini : due insegnanti aGli arresti domiciliari : Due insegnante di un asilo di Cariati, in provincia di Cosenza, da mercoledì mattina sono agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti “contro familiari o conviventi”. Vittime delle violenze fisiche e psicologiche delle due donne, secondo quanto accertato dai carabinieri, sono almeno 20 bambini, di età compresa tra i 2 e i 5 anni. Le indagini erano scattate dopo aver ricevuto delle segnalazioni anonime. Così i militari ...

Bolivia - si dimette ministro della Difesa. Morales vola in Messico che Gli concede asilo : “È colpo di Stato” : “Sorelle e fratelli, parto per il Messico. Mi ferisce lasciare il Paese per ragioni politiche, ma sarò sempre vigile Presto tornerò con più forza ed energia”. Il Messico gli ha concesso asilo e l’ex presidente Boliviano Evo Morales è partito da La Paz diretto a Città del Messico. Una fuga che arriva dopo le sue dimissioni, che tecnicamente saranno effettive solo quando ci sarà una loro approvazione da parte del Parlamento, la ...

Raffaella Fico svela in tv mia fiGlia è stata vittima di razzismo all’asilo : Ospite del programma “Storie Italiane” la showgirl Raffaella Fico ha difeso l’ex compagno Mario Balotelli, offeso con cori razzisti durante la partita Verona – Brescia di domenica scorsa: “All’epoca quando stavo con lui, e facevo le serate in discoteca, mi è capitato che quando io entravo mi facevano il verso della scimmia perché stavo con lui. E’ capitato un episodio bruttissimo all’asilo qualche anno fa. Una ...

Pia - insulti razzisti anche all’asilo : ecco cosa è successo alla fiGlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico : Il razzismo è sempre stato un problema, ma mai come in questo periodo la cosa si è fatta così grave. A parlarne è stata Raffaella Fico, ospite del programma di Rai1 “Storie italiane” dove ha parlato degli insulti razzisti di cui è stato vittima l’ex compagno Mario Balotelli durante la partita Verona-Brescia dello scorso fine settimana, facendo delle rivelazioni spiazzanti anche sulla figlia Pia. Ha iniziato parlando di Mario Balotelli che non è ...

Raffaella Fico e Gli insulti razzisti alla fiGlia Pia : All’asilo le hanno detto 'negra di m...' : Domenica 3 novembre scorso, Mario Balottelli interrompeva il match Verona-Brescia per gli insulti razzisti nei suoi confronti. Anche la figlia del calciatore, però, è stata vittima di atteggiamenti simili e, come raccontato da Raffaella Fico a Storie Italiane, la piccola Pia è stata pesantemente insultata All’asilo. Ospite di Eleonora Daniele nel salotto televisivo di Rai 1, la Fico ha spiegato di aver partecipato alla partita di domenica ...

Violenze sessuali all’asilo - 100 famiGlie allertate dalla polizia e un dipendente arrestato : Gli abusi sarebbero stati commessi in un asilo di Torquay, nel Devon in Inghilterra, dove un centinaio di famiglie sono state contattate della polizia a causa di ripetuti e frequenti episodi di violenza sessuale sui bambini. Gli inquirenti hanno reso noto che uno dei dipendenti del 'Jack & Jill nursery' è stato arrestato.Continua a leggere

Grecia - nel ghetto deGli afghani a Patrasso : tornano a puntare all’Italia appesi sotto ai tir. Il sindaco : “Io darei a tutti il diritto d’asilo” : Appollaiati sopra i tetti insicuri dell’ex cartiera, un gruppo di uomini osserva le manovre portuali d’imbarco. La fabbrica è un enorme parallelepipedo di cemento, ferro e vetri in frantumi, esempio di archeologia industriale in disfacimento, ed è piazzata proprio davanti al terminal dei traghetti che da Patrasso, terza città della Grecia, raggiungono i porti italiani di Bari, Brindisi, Ancona e Venezia. Saranno una ...

Migranti - in Grecia è stretta sull’accoGlienza : stop ricorsi dopo rifiuto dell’asilo - detenzione più lunga - abolito criterio della “vulnerabilità” : Tornata nel 2019 a essere la principale porta di ingresso dei Migranti in Europa, la Grecia decide per la stretta sull’accoglienza. Il Parlamento di Atene ha adottato nella notte fra giovedì e venerdì un progetto di legge controverso che inasprisce le regole sui richiedenti asilo, nonostante le critiche da parte del Consiglio d’Europa e di numerose organizzazioni internazionali, fra cui Amnesty International. Il testo è stato votato dalla ...

Molestatore sessuale va a prendere i fiGli di 3 e 4 anni all’asilo e sparisce nel nulla : La polizia di Las Cruces, nello stato del New Mexico, negli Stati Uniti, ha pubblicato un appello su Facebook con le foto di due bambini scomparsi, Maverick Ransom di 3 anni e suo fratello Orion Ransom di 4 anni. La speranza è che qualcuno li riconosca e aiuti ad individuarli. Stando alle indagini in corso, i piccoli sarebbero stati presi dal padre, Clarence Michael Ransom. L’uomo, 53 anni, è segnalato come Molestatore sessuale. Il ...

