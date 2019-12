Centeno: no ragioni per modifiche a Mes

"Non vediamo ragione per cambiare testo" del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo,. E ha spiegato: sulla riforma del Mes "abbiamo raggiunto un accordo politico a giugno, il lavoro tecnico è stato fatto". Ora, ha aggiunto, "prendiamo atto di questo nella prospettiva di firmare il Trattato molto presto all' inizio del prossimo anno". "Importante il dibattito" in tutti gli Stati membri ma "non vedo margine" per modificare l'accordo, ha affermato ancora.(Di mercoledì 4 dicembre 2019)