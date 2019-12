Calabria | Aiello | ' Oliverio attacca Callipo | ma i programmi?' 2

Calabria : Aiello - 'Oliverio attacca Callipo - ma i programmi?' : Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "I calabresi hanno pieno diritto di conoscere i programmi elettorali e i profili dei candidati alla presidenza della Regione Calabria. Ancora prima dell’inizio ufficiale, la campagna elettorale si caratterizza per la grave mancanza di confronto politico, sostituito dagli a

M5s spaccato in Calabria - Aiello rischia il siluramento su Rousseau. Alla deputata grillina piace Callipo : «Candidato valido» : La candidatura di Francesco Aiello a governatore della Calabria per il M5s non conosce pace. Non bastava la macchia dell’abusivismo edilizio su una sua villa, per la quale è stato già condannato Alla demolizione di un piano da Tar e Consiglio di Stato. Il docente scelto dai vertici grillini deve ora fare i conti con gli attivisti calabresi, più attratti dal candidato sostenuto dal Pd, l’imprenditore del tonno Pippo Callipo, che già nelle scorse ...

Calabria : Callipo manda in tilt M5S - dubbi su Aiello - Di Maio 'lo avete scelto voi'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - La candidatura di Aiello, da regolamento, deve passare con un voto su Rousseau -"io voterò no", anticipa con nettezza Dieni- solo se la Rete non dovesse dare il via libera alla candidatura del docente universitario si potrebbe riaprire la partita. Che per ora non sembra destinata a gro

Calabria : Callipo manda in tilt M5S - dubbi su Aiello - Di Maio 'lo avete scelto voi'/Adnkronos : Roma, 30 nov. (Adnkronos) (di Ileana Sciarra) - Volano stracci nel M5S in Calabria. Con la discesa in campo per il centrosinistra di Pippo Callipo -il 're del tonno' che ora punta a diventare governatore- che manda letteralmente in tilt i parlamentari calabresi. Appena viene resa nota la candidatura

Regionali Calabria - candidato del M5s Aiello accusato di abuso edilizio. Lui replica : ‘Casa ereditata - sto aspettando direttive dal Comune’ : Una villetta abusiva in provincia di Catanzaro. A poche ore dall’ufficialità della sua candidatura a presidente della Regione Calabria con il Movimento Cinque Stelle, Repubblica ha scritto che Francesco Aiello è proprietario di una villa nel Comune di Carlopoli con una cubatura superiore al consentito e, perciò, “dichiarata parzialmente abusiva e in parte da abbattere, nonostante Tar e Consiglio di Stato abbiano condannato il professore e ...

Calabria : Aiello - 'sciacallaggio contro di me per fatto che non ho commesso' (2) : (Adnkronos) - "Ai tempi – continua Aiello – un vicino iniziò a produrre esposti per via della volumetria maggiorata, aspetto che mio padre aveva pensato di sanare acquistando, negli anni ’90, un terreno adiacente per asservirlo al fabbricato. Cominciai a occuparmi del caso – sottolinea il candidato

Calabria : Aiello - 'sciacallaggio contro di me per fatto che non ho commesso' : Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Rispondo con serenità alle accuse di abusivismo edilizio rivoltemi il giorno successivo all’accettazione della candidatura a governatore della Calabria con il Movimento 5 Stelle". Lo dice, in una nota, Francesco Aiello, candidato M5S alla presidenza della Regione Calabri

M5s - il candidato in Calabria Francesco Aiello "ha una villa abusiva" : scandalo 24 ore dopo il sì alla corsa : Ennesimo disastro grillino: il loro candidato, da meno di 24 ore, in Calabria è già finito nella bufera. Già, perché il M5s Francesco Aiello, docente dell'Unical, si scopre avere una villa "dichiarata parzialmente abusiva e in parte da abbattere". La notizia è stata data da Repubblica. La casa, ad o

Calabria : Aiello - ‘sciacallaggio contro di me per fatto che non ho commesso’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Rispondo con serenità alle accuse di abusivismo edilizio rivoltemi il giorno successivo all’accettazione della candidatura a governatore della Calabria con il Movimento 5 Stelle”. Lo dice, in una nota, Francesco Aiello, candidato M5S alla presidenza della Regione Calabria. “Vengo additato ‘ precisa Aiello, ordinario di Politica economica nell’Università della Calabria ...

Calabria : Aiello - ‘sciacallaggio contro di me per fatto che non ho commesso’ (2) : (Adnkronos) – “Ai tempi ‘ continua Aiello ‘ un vicino iniziò a produrre esposti per via della volumetria maggiorata, aspetto che mio padre aveva pensato di sanare acquistando, negli anni ’90, un terreno adiacente per asservirlo al fabbricato. Cominciai a occuparmi del caso ‘ sottolinea il candidato governatore dei 5 Stelle ‘ nel 2012. All’epoca mio padre soffriva di Parkinson e io dovetti ...

Elezioni regionali Calabria - spunta una villa “parzialmente abusiva” del candidato M5s Aiello : Secondo quanto riporta la Repubblica, il candidato alla presidenza della Regione Calabria del Movimento 5 Stelle, Francesco Aiello, avrebbe una villetta "parzialmente abusiva e in parte da abbattere". In particolare le sentenze hanno stabilito che la casa di Carlopoli di Aiello ha un piano da abbattere.Continua a leggere

Il candidato M5s in Calabria - Francesco Aiello - possiede una villetta "parzialmente abusiva" : Francesco Aiello, docente Unical e candidato del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Calabria, ha una villetta a Carlopoli, in provincia di Catanzaro, che è stata dichiarata parzialmente abusiva e in parte da abbattere dal Tar e dal Consiglio di Stato. Ma la demolizione non è ancora avvenuta. Lo riporta un articolo pubblicato sul sito di Repubblica.La storia ha radici antiche - siamo alla fine degli anni Ottanta - ...

Regionali Calabria - Aiello ha deciso : sarà il candidato M5s. Niente coalizione civica col Pd. Ma i 5 Stelle ora rischiano di spaccarsi : Alla fine sarà Francesco Aiello, professore di politica economica dell’università della Calabria, il candidato del Movimento Cinque Stelle per le Regionali in Calabria. Il docente universitario di Cosenza scioglie la riserva “dopo un’attenta riflessione e con la consapevolezza di affrontare un’intensa, importante e difficile sfida”. Il docente immagina una coalizione di cui i grillini siano solo la forza politica ...

Calabria : centrodestra e Pd incerti - M5s punta su Aiello : Pd e centrodestra ancora nell'impasse, il M5s in campo con un docente universitario come possibile candidato governatore. A due mesi dalle elezioni regionali, che in Calabria si terranno il 26 gennaio (anche se si attende ancora il decreto ufficiale), il quadro politico registra poche certezze e tante incognite. Negli ultimi giorni, ad accelerare il passo, e' stato il Movimento 5 Stelle, al termine di una fase estremamente travagliata che ha ...