Tom Welling | l’attore si è sposato per la seconda volta

gossipetv

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tomsi èdopo la nascita del figlio Thomson Wyde Fiori d’arancio per Tom, l’indimenticabile protagonista della serie tv Smalville. L’attore, oggi 42 anni, si ècon la fidanzata Jessica Rose Lee. I due si frequentano dal 2014 e hanno un figlio di 11 mesi, Thomson Wyde. Il pettegolezzo è stato … L'articolo Tom: l’attore si èper laproviene da Gossip e Tv.

llyfrausandrain : @antarescorpii @softevl no il problema è che io avevo riconosciuto tom welling ed ero tipo NO - d789s101112 : RT @Il_Nerdastro: Per 'Ma l'attesa della Crisi è essa stessa una Crisi?', la #TheCW continua a teaserare il Crossoverone #CrisisOnInifiteEa… - BHXG90 : RT @Il_Nerdastro: Per 'Ma l'attesa della Crisi è essa stessa una Crisi?', la #TheCW continua a teaserare il Crossoverone #CrisisOnInifiteEa… -