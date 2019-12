Test F1 Abu Dhabi 2019 | programma e orari seconda giornata 4 dicembre

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : reazione Ferrari dopo i problemi agli scarichi - Vettel 2° a un soffio da Bottas : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23 La Ferrari ha reagito brillantemente al problema avuto con gli scarichi e Vettel ha timbrato un buon crono al rientro in pista, restando in linea con quanto fatto da Bottas al volante della Mercedes. 12.20 CLASSIFICA AGGIORNATA DEI TEMPI. Non è cambiato molto negli ultimi 50 minuti cioè da quando Bottas ha sopravanzato Vettel di 35 millesimi. Bottas 1:37.956 Vettel 1:37.991 Perez 1:39.195 Norris ...

