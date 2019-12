R Mussolini | Roma in tilt dopo mezza giornata di pioggia

R.Mussolini : intervenire per eliminare emergenza topi in alcuni istituti scolastici Roma : Roma – «Occorre provvedere quanto prima a una seria e programmata attività di disinfestazione e derattizzazione per eliminare in maniera definitiva l’emergenza topi attualmente presente in alcuni istituti scolastici della nostra città. Questi animali, infatti, sono particolarmente dannosi per la salute di tutti noi, e in particolar modo per quella dei più piccoli, e non è assolutamente pensabile che l’amministrazione a cinque stelle prenda ...

R.Mussolini : Sindaco e Giunta hanno deciso liquidazione Roma Metropolitane : Roma – «Sindaco e Giunta hanno, di fatto, deciso la liquidazione di una società nonostante qualsiasi ulteriore tipo di analisi. Anche Roma Metropolitane, dunque, finisce nel tritacarne dell’amministrazione a cinque stelle, in barba a qualsiasi logica strategica e di mercato. Come emerso anche oggi nel corso della commissione Trasparenza a rimetterci per questa scelta scellerata saranno, ancora una volta, in tanti, a cominciare dai lavoratori e ...

Celtic-Lazio - saluti romani degli ultrà italiani in centro. E gli scozzesi rispondono con lo striscione di Mussolini a testa in giù : Braccia tese alzate per il centro di Glasgow. Alcuni dei circa 1500 tifosi della Lazio hanno sfilato per le vie della città scozzese facendo il saluto romano prima della partita di Europa League tra la squadra biancoceleste e i padroni di casa del Celtic. I tifosi scozzesi, tuttavia, hanno risposto con uno striscione con Mussolini appeso a testa in giù accompagnato dalla scritta “Follow your leader” e con un’altra coreografia ...