PAGELLE Genoa Ascoli | Pinamonti decide | Ninkovic non incide VOTI

PAGELLE Genoa Ascoli : TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Genoa Ascoli Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Genoa e Ascoli, valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. TOP: Jagiello (Genoa) FLOP: Ninkovic (Ascoli) VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

PAGELLE e Highlights 14^ giornata : Brescia-Atalanta 0-3 - super Pasalic. Genoa-Torino 0-1 - Bremer condanna i rossoblù. Fiorentina-Lecce 0-1 - decide La Mantia : Pagelle 14 giornata- Tutto pronto per la 14 giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Atalanta, derby lombardo dal grande fascino. Occhio anche alla capolista Juventus impegnato nella complicata sfida contro il Sassuolo, quest’ultimo reduce dalla sconfitta contro la Lazio, ma molto costante nel rendimento. Inter pronta a confermare ciò che di […] L'articolo Pagelle e Highlights 14^ giornata: Brescia-Atalanta 0-3, ...

Genoa-Torino 0-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : male Favilli [FOTO] : Genoa-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il match delle 18 valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Genoa e Torino, la partita non è stata entusiasmante e si è animata solo nei minuti finale. La partita della squadra di Mazzarri non è stata entusiasmante complice anche la pesante assenza per infortunio del Gallo Belotti, nel primo tempo meglio i granata, nel secondo il Genoa. ...

Spal-Genoa 1-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : Radu e Ghiglione i migliori in campo [FOTO] : Spal-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Pareggio nel posticipo. Spal e Genoa muovono poco la lora classifica. Al rigore di Petagna risponde il colpo di testa di Sturaro. Il migliore in campo è il portiere rossoblu Radu, bene anche Ghiglione e Sturaro. In alto la FOTOGALLERY. Spal-Genoa, le pagelle di CalcioWeb SPAL (3-5-2): E. Berisha 6.5; Sala 6.5, Vicari 6, Felipe 5.5; Strefezza 6.5 (68′ Igor 6), Missiroli 5.5, Valdifiori 6 ...

Napoli-Genoa 0-0 - PAGELLE / Ancora una volta i giudizi agonistici sono un esercizio inutile : OSPINA. Ilaria cara, Ancora una volta i giudizi agonistici sono un esercizio pleonastico, superati da eventi di altra natura maligna. Dopo Atalanta (il nefasto Giacomelli), Roma (il ritiro dell’amalgama di DeLa) e Salisburgo (l’ammutinamento), stasera è l’ora del lettino per la psiche, se non altro per onorare gli 80 anni dalla morte di Freud. Dimenticavo: Ospina non fa una parata degna di nota – senza voto Quand’è che torneremo a parlare ...

Le PAGELLE – Napoli monotono e prevedibile si ferma sullo 0-0 contro il Genoa : Tra fischi assordanti e dopo una gara all’insegna della monotonia e prevedibilità, al San Paolo il Napoli pareggia contro il Genoa per 0-0 Napoli Genoa – In un clima surreale, tra l’indifferenza dei pochi spettatori presenti che accompagnano -con fischi e disapprovazione- la squadra azzurra all’uscita dal terreno di gioco, termina il match del San Paolo. Il Napoli non riesce a riscattarsi dopo una settimana ...

Napoli-Genoa 0-0 - le PAGELLE di CalcioWeb : Lozano mai in partita [FOTO] : Napoli-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso l’anticipo serale valido per la 12^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Napoli e Genoa in una partita che ha dato indicazioni per il proseguo della stagione. La squadra di Carlo Ancelotti si conferma in grande difficoltà, il caos che si è scatenato in settimana ha sicuramente condizionato il rendimento della squadra, prestazione coraggiosa per la squadra ...

PAGELLE e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

Genoa-Udinese 1-3 - le PAGELLE di CalcioWeb : che magia di De Paul [FOTO] : Genoa-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un importante scontro salvezza valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Genoa e Udinese in una partita emozionante e che ha dato indicazioni per le zone basse della classifica. Le due squadre si sono confermate vive e con buone possibilità di raggiungere l’obiettivo stagionale, quello della permanenza nel massimo campionato italiano. ...

PAGELLE Juventus-Genoa - CR7 bello a metà : male Rugani - disastro Rabiot : Pagelle JUVENTUS GENOA- Finisce 2-1 in favore della Juventus la sfida dell’Allianz Stadium contro il Genoa. Bianconeri in campo con il solito 4-3-1-2, ma spesso abulici e poco concreti sotto porta. Decidono i gol di Bonucci, sugli sviluppi di una calcio d’angolo, poi pareggio fortunoso di Kouame e gol vittoria di Ronaldo al minuto ’96 su calcio di rigore. Juventus nuovamente in testa alla classifica, ma occhio a qualche ...

Juventus-Genoa 2-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : bene Kouamé e Cuadrado - Ronaldo si salva alla fine [FOTO] : Juventus-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match dello Stadium tra i bianconeri e i liguri di Thiago Motta. I ragazzi di Sarri vogliono tornare alla vittoria dopo il pari di Lecce, anche per riprendersi la vetta, ma di fronte la squadra rossoblu vuole vendere cara la pelle e vola sulle ali dell’entusiasmo in seguito alla vittoria contro il Brescia. Il finale è infuocato, la Juve vince in pieno ...

