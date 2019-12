Agguato a Belmonte Mezzagno | killer in moto crivellano un uomo

direttasicilia

(Di martedì 3 dicembre 2019)a colpi di arma da fuoco a, in provincia di Palermo, dove si torna a sparare e il sospetto è che di mezzo ci sia la mafia. Una raffica di proiettili è stata sparata contro Giuseppe Benigno, 45 anni, imprenditore del mondo dell’edilizia, mentre si trovava a bordo della sua auto. L’è conosciuto dagli investigatori perché in passato avrebbe fatto da autista al boss pentito, Filippo Bisconti. Che condusse ad un summit di mafia. Contro Benigno sono stati sparati almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali lo ha raggiunto alla spalla e al torace. Aè il terzodall’inizio dell’anno, il primo non mortale. A gennaio venne ucciso il pregiudicato Vincenzo Greco, lo scorso maggio il commercialista Antonio Di Liberto. Tutti e due furono freddati mentre stavano guidando la macchina. Giuseppe Benigno, scampato per miralolo ...

AaronPettinari : Belmonte Mezzagno: agguato all'autista dell'ex capomafia Bisconti - antimafia2000 : Belmonte Mezzagno: agguato all'autista dell'ex capomafia Bisconti - palermo24h : L’agguato a Belmonte Mezzagno, vittima operata: non è in pericolo di vita -