Truffe al telefono | richiamare alcuni numeri esteri può prosciugare il credito

(Di lunedì 2 dicembre 2019) In questi ultimi giorni, tramite i suoi profili social ufficiali, la polizia postale sta mettendo in guardia gli utenti della telefonia mobile dal ritorno, a circa un anno di distanza, di una truffa telefonica che rischia di azzerare il. Si tratta di squilli provenienti dainternazionali che, una volta richiamati, vanno ail denaro presente nella Sim del malcapitato. Inoltre c'è un altro raggiro che sta circolando negli ultimi tempi e che riguarda in particolar modo i clienti della Banca Intesa Sanpaolo (che ovviamente non è coinvolta nella truffa). In tal caso, la vittima riceve un sms recante come mittente il Gruppo ISP che invita la persona in questione a cliccare su un link per sbloccare una limitazione attivata sul proprio conto....

gianni_belletti : RT @ilvocio: Truffa delle telefonate, lo squillo prosciuga il credito, la squillo il conto. Gianni Belletti @gianni_belletti #1Dicembre… - ilvocio : Truffa delle telefonate, lo squillo prosciuga il credito, la squillo il conto. Gianni Belletti @gianni_belletti… - g_masera : RT @CameraOpen: Attenzione alle #truffe: la #cciaa non chiede telefonicamente dati bancari alle #imprese, non invia bollettini postali e no… -