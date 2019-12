ilgiornale

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Luana Rosato, al secolo Luce Caponegro, è stata vittima di uno scherzo de Le Iene: la ex attrice a luci rosse non è riuscita a trattenere l'ira dopo aver visto il12ennere una sigaretta in compagnia di uno sconosciuto “Mi è crollato il mondo addosso, per fortuna era tutto finto”: così– all’anagrafe Luce Caponegro – si è espressa con Le Iene dopo lo scherzo architettato ai suoi danni dagli inviati di Italia 1 con la complicità delGabriele. Protagonista di una ventina di film porno,è stata una delle attrici a luci rosse più gettonate in Italia e nel mondo. Figlia di genitori borghesi che le hanno impartito una educazione rigida, lei ha deciso anche per ribellione di gettarsi nel mondo dei film hard dal quale si è ritirata nel 1988, quando si è innamorata. Nonostante abbia cercato l’oblio, non è riuscita a farsi dimenticare dal pubblico ...

LuigiSusin : Selen furiosa con il figlio che fuma: “Chi ca… è? Un pedofilo?” -