Roma | Iv | ‘In Parlamento Osservatorio per rilancio Capitale ma Raggi non c’è’

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019), 2 dic. (Adnkronos) – ‘Incredibile ma vero: proprio mentre oggi, con un inedito e per nulla scontato spirito di squadra e di collaborazione nell’interesse della, ci siamo ritrovati a Montecitorio con i rappresentanti delle diverse forze politiche e con i rappresentanti di tantissime realtà sociali, professionali, accademiche, sindacali e religiose per lanciare l’iniziativa dell’Parlamentare su”. Lo dichiarano i deputati di Italia Viva Luciano Nobili e Roberto GiachettiE per “progettare una via comune per dotare ladegli strumenti necessari a costruire il suo” ma “Virginia, il peggior sindaco della storia della città, non solo non ha ritenuto di partecipare all’iniziativa ma addirittura ha comunicato che invierà alla sua richiesta di poteri speciali, come ...

matteosalvinimi : Oceanica manifestazione a sostegno della sciagura Raggi sabato a Roma. Alla fine dell’imponente corteo, tutti e 27… - Pierferdinando : Finalmente in volo da Caracas verso Roma con i colleghi M. Magallanes e A. De Grazia,costretti dal maggio scorso a… - virginiaraggi : È partito in direzione @Roma. Spelacchio sta tornando!!! #8dicembre #Natale #Roma -