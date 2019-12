Quello che non torna nella ricostruzione di Conte sul Fondo Salva-Stati

Libero : il Napoli è concentrato non sul campo ma su Quello che accade negli uffici della società : Su Libero, Andrea Scaglia scrive della giornata di campionato appena trascorsa e si sofferma anche sul Napoli. La sconfitta contro il Bologna mostra che la squadra è più concentrata sulla questione delle multe e delle possibili cause in tribunale in cui può portarla la società che sul campo. La schizofrenia del Napoli è evidente e diventa preoccupante anche lo scarso pubblico presente al San Paolo. “Discorso a parte merita il Napoli. La ...

DE ZERBI : «Juve forte - stimo tanto Sarri per Quello che fa» – VIDEO : Mister De ZERBI fa i complimenti alla Juventus e a Maurizio Sarri dopo il pareggio contro il suo Sassuolo – VIDEO Attestato di stima di Roberto De ZERBI nei confronti di Maurizio Sarri al termine di Juventus-Sassuolo (2-2). Il tecnico della formazione ospite ha riconosciuto le qualità dell’avversario, applaudendo l’operato del collega. «La Juve forte, stimo tanto Sarri per quello che fa», ammette De ...

Brescia-Atalanta 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : Pasalic fa Quello che vuole - Ilicic scatenato [FOTO] : Brescia-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Il muro nerazzurro si abbatte sul Brescia, il derby lombardo è dell’Atalanta. Grazie ad un super Pasalic, autore di una doppietta, gli orobici sbancano il Rigamonti per 0-3 ed inguaiano ancor di più Grosso, che a questo punto rischia. Un gol per tempo per il croato, supportato da un Ilicic scatenato (che ha siglato il terzo gol). Difesa delle Rondinelle frastornata e Balotelli ...

Euro 2020 - tutto Quello che c’è da sapere sul sorteggio : avversarie Italia e alcuni gironi già formati : Grande attesa per il sorteggio dei gironi della fase finale di Euro 2020. Alle 18, a Bucarest, si conoscerà il destino delle Nazionali, tra le quali l’Italia. Per la prima volta in 60 anni il torneo si svolgerà attraverso tutto il continente, con 12 città ospitanti e non in un solo paese organizzatore, come di consueto. Le prime due classificate di ciascuno dei sei gironi delle fasi finali si qualificano per gli ottavi di finale ...

Chiara Ferragni “istruisce” Fedez su Quello che deve dire : il video mai visto prima : Non si può certamente dire che a Fedez manchino le giuste attenzioni. Chiara Ferragni è una moglie piena di cure e attenzioni e conosce molto bene il carattere istintivo del marito. Con i giusti modi, Chiara ha messo in rima qualche consiglio e ne ha cantate di belle, ma questa volta a modo suo. Gli ostacoli sono sempre dietro l’angolo e bisogna sempre trovare la strada migliore per superarli. Attenta e premurosa, Chiara Ferragni trova ...

Rottamazione cartelle - tutto Quello che c’è da sapere sulle rate del 2 dicembre : Dalla C di chiusura della lite pendente alla T del periodo di tolleranza, tutto quello che c’è da sapere sui pagamenti da effettuare

Palermo : caso Arata - Miccichè ascoltato dai pm 'Ho ripetuto Quello che ho detto in Antimafia' (2) : (Adnkronos) - Lo scorso giugno, quando venne arrestato Paolo Arata, il Presidente della Commissione antimafia all'Ars Claudio Fava, convocò due assessori e il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè. L'organismo parlamentare aveva deciso di convocare Alberto Pierobon, l’ass

Palermo : caso Arata - Miccichè ascoltato dai pm 'Ho ripetuto Quello che ho detto in Antimafia' : Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - "Ho ripetuto quello che ho detto in Antimafia regionale. Né una parola in più né una parola in meno di quello che ho dichiarato in Commissione all'Ars". Lo ha detto il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, lasciando la Procura di Palermo do

Palermo : caso Arata - Miccichè ascoltato dai pm ‘Ho ripetuto Quello che ho detto in Antimafia’ : Palermo, 28 nov. (Adnkronos) – “Ho ripetuto quello che ho detto in Antimafia regionale. Né una parola in più né una parola in meno di quello che ho dichiarato in Commissione all’Ars”. Lo ha detto il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, lasciando la Procura di Palermo dove è stato ascoltato come testimone nell’ambito dell’inchiesta che vede indagati, tra gli altri, ...

Tutto Quello che dobbiamo sapere sulle deepfake : Keep calm and study, direbbero nell’ufficio adiacente a quello in cui si lavora sui GAN. Siamo negli Stati Uniti, esattamente all’Università di Stanford, un ateneo privato degli Stati Uniti d’America situato in California, nella contea di Santa Clara, a circa sessanta chilometri a sud di San Francisco e adiacente alla città di Palo Alto, nel cuore della Silicon Valley. Qui, già dalle prime ore di quella ...

Bonus TV - tutto Quello che c’è da sapere : Bonus TV, tutto quello che c'è da sapereBonus TV, tutto quello che c'è da sapereBonus TV, tutto quello che c'è da sapereBonus TV, tutto quello che c'è da sapereBonus TV, tutto quello che c'è da sapereBonus TV, tutto quello che c'è da sapereBonus TV, tutto quello che c'è da sapereBonus TV, tutto quello che c'è da sapereBonus TV, tutto quello che c'è da sapereBonus TV, tutto quello che c'è da sapereTv, si cambia. Anzi, si ricambia. Entro il 2022 ...

Quello che non vorremmo sapere di Bella Thorne : Bella Thorne nuda sotto la doccia, strillano i titoli dei giornali, e il web si infiamma. Per chi non lo sapesse, come me dieci minuti fa, Bella Thorne è un’attrice per bambini lanciata dalla Disney che adesso ha raggiunto l’età della pensione, 22 anni, quindi sta cercando di riciclarsi in ogni altr

Rolex - Quello da 40 mila dollari che ha usato Jay-Z come invito alla sua festa : Può un orologio Rolex essere usato come invito per un evento importante? La risposta è sì se vi chiamate Jay- Z. Immaginate per un attimo di essere tra gli invitati a una serata di gala della** Shawn Carter Foundation**, l'organizzazione benefica, - nata per aiutare i giovani con difficoltà economica nei loro studi,- fondata nel 2003 da Gloria Carter e suo figlio, Shawn, in arte Jay-Z. Sì avete capito bene. Il ...

“Sconvolta”. Carolyn Smith non ci sta più : Quello che è successo alla giudice di Ballando è gravissimo : Carolyn Smith su tutte le furie. La giudice di Ballando con le stelle sta vivendo un momento molto duro: il tumore è tornato e ora lei deve sottoporsi a nuove cure. I medici le hanno detto che dovrà riposarsi quindi la Smith ha deciso di rinunciare ad alcuni impegni lavorativi. La salute, si sa, viene prima di tutto. Ed è giunto il momento, per lei, di dedicarsi a se stessa prima che al resto. Nelle ultime ore, però, è successa una cosa molto ...