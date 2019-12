Megan Rapinoe è stata premiata con il Pallone d’Oro femminile

Goal 50 premia per la prima volta anche 25 donne : Megan Rapinoe è la miglior calciatrice al mondo : Goal 50: per la prima volta nella storia della prestigiosa classifica, premia te anche 25 donne . Megan Rapinoe si aggiudica il primo posto nella classifica delle 25 miglior i calciatrici al mondo . Per gli uomini, vince Virgil van Dijk Goal 50 cambia volto e per la prima volta nella storia della prestigiosa classifica, che da sempre ha visto protagonisti i miglior i 50 calciatori uomini, quest’anno il riconoscimento va ai 25 calciatori e le ...

Fuori programma sexy per Megan Rapinoe! Fuori di se** in diretta tv : Sul campo di calcio ha stupito tutti per il suo talento, ma alla consegna dei premi Espy per le eccellenze sportive Megan Rapinoe ha lasciato a bocca aperta per il suo sex appeal. Alla cerimonia per il conferimento dei riconoscimenti alle eccellenze sportive, che si è tenuta al Microsoft Theater di Los Angeles, la giacca della capitana della nazionale di calcio femminile Usa si è aperta un po’ troppo, lasciando vedere una bella porzione di seno ...