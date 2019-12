L’Energa Olimpia Volley torna a vincere e si rilancia in classifica

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Il riscatto è servito.San Salvatore Telesino di coach Francesco Eliseo dopo il brutto stop accorso nel derby con la Volare riprende la propria marcia e resta aggrappata ai piani alti della, infatti, è ora a quota 17 punti a -1 dal terzetto al comando composto da Link Campus, Deco Domus Noci e Mesagne che stanziano a quota 18 punti. In settimana c’era stato anche il faccia a faccia tra società ed atlete anche per analizzare il modo in cui era arrivata la sconfitta di Benevento, rassenerare gli animi e proseguire il torneo con la stessa determinazione di sempre. Le telesine, che si sono allenate benissimo in settimana e senza assenze o condizionamenti, conquistano la sesta vittoria in sette giornate nel campionato nazionale di Serie B2 femminile battendo 3 set a ...

