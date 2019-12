Fisco | le multe per i seggiolini anti-abbandono slittano a marzo 2020

Dl Fisco - ok dalla commissione. Le novità : scadenza 730 passa al 30 settembre - carcere per gli evasori - multe seggiolini rinviate : Una lunga maratona durata 14 ore e il dl fisco incassa il via libera della commissione Finanze della Camera: i deputati hanno votato il mandato al relatore. Il testo, in prima lettura a Montecitorio,...

Dl Fisco : passa la tampon tax - rinviate le multe per i seggiolini bebé. Ma sul carcere per gli evasori si continua a trattare : Sono andati avanti durante la notte i lavori della Commissione Finanza della Camera, ma non sono bastate 12 ore per chiudere il dl Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio. Manca un’intesa sia sulle compensazioni di appalti e subappalti, sia sul carcere per i grandi evasori. Sono diversi però gli emendamenti approvati, tra cui il taglio sulla tampon tax che fa scendere l’Iva dal 22% al 5% (ma solo sugli assorbenti compostabili, ...

Dl Fisco - nodo appalti e manette agli evasori : dal 730 a settembre alle multe per il Pos - le norme approvate : Tra gli emendamenti per ora approvati, quello che riscrive il calendario fiscale: la scadenza del 730 passa dal 23 luglio al 30 settembre. No a multe a negozianti senza pos. Protesta dell’opposizione: abbandona i lavori della Commissione

Decreto Fisco - meno multe a chi non paga tasse locali ma si ravvede. Credito d’imposta al commerciante anche se si paga col cellulare : meno multe per chi evade i tributi locali ma poi si “ravvede”. E la possibilità per i negozianti di godere del Credito fiscale previsto se accetteranno transazioni con carta anche nel caso in cui il cliente paghi con il cellulare. Sono alcune delle novità previste dagli emendamenti al Decreto fiscale approvati dalla commissione Finanze, che giovedì sera farà una seduta notturna dalle 21 a oltranza. L’esame del Decreto in aula alla ...

Lotteria degli scontrini - emendamento dei relatori al dl Fisco la rinvia a luglio. E toglie le multe ai negozianti che non si adeguano : Un altro rinvio. La Lotteria degli scontrini prevista dalla legge di Bilancio per il 2017 del governo Gentiloni e tante volte rimandata slitta ancora. Nonostante Agenzia delle Dogane e Entrate, fino a due mesi fa, assicurassero che il provvedimento anti evasione sarebbe partito a gennaio 2020 come previsto. Garantendo ai consumatori di poter partecipare all’estrazione di premi mensili dai 10mila ai 50mila euro e un premio annuale da 1 ...

Dl Fisco - carcere 4-8 anni per evasione sopra 100mila euro. Slittano multe Pos per commercianti : Il carcere per i grandi evasori entra da subito nel decreto fiscale ma la norma entrerà in vigore dopo la conversione del decreto. Slitta invece a luglio prossimo l'obbligo per i commercianti di dotarsi di Pos, così come l'abbassamento del tetto all'uso del contante. Sul regime forfettario, invece, il lavoro prosegue e una soluzione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. E' l'esito del vertice di maggioranza che si è tenuto ieri a palazzo Chigi ...

Manovra - multe su Pos posticipate a luglio 2020. Intesa su carcere evasori in dl Fisco. Superbonus Befana nel 2021 : L'applicazione obbligatoria di sanzioni sui Pos, a quanto si apprende, è posticipata al luglio del 2020, nell'attesa di un accordo sull'abbassamento dei costi delle commissioni...

Decreto Fisco - multe non pagate? Lo Stato trattiene l'importo dalle detrazioni : Il cantiere per il Decreto fiscale è aperto. E cominciano a circolare le prime bozze del testo - suscettibili di integrazioni, aggiunte e infiniti ritocchi - che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri lunedì prossimo. Per il momento si prevedono maggiori entrate attorno a 3 miliardi di euro, m

Fisco - arriva la lotteria degli scontrini : multe ai negozianti infedeli. Stretta compensazioni : Una Stretta sulle compensazioni fiscali. Lotta alle frodi su accise ed Iva nel commercio dei carburanti e delle bevande alcoliche. L?arrivo, dopo mille rinvii, della lotteria degli scontrini...

