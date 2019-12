Bus precipita in un dirupo | 24 morti Erano tutti giovani tra i 20 e 30 anni

AutoBus precipita in un fiume ghiacciato : morte 19 persone : Almeno 19 persone, tra le quali l’autista e due minori, sono decedute dopo che l’Autobus sul quale si trovavano è finito in un fiume ghiacciato E’ un bilancio davvero drammatico quello conseguente ad un gravissimo incidente d’Autobus avvenuto nella giornata di domenica. Il mezzo è finito in un fiume ghiacciato e nello schianto almeno 19 […] L'articolo Autobus precipita in un fiume ghiacciato: morte 19 persone sembra ...

Tunisia - Bus turistico precipita in un dirupo : 22 morti - avevano tutti tra i 20 e i 30 anni : Almeno 22 persone - tutte giovanissime - hanno perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus turistico nella zona di Ain Senoussi, nel nordovest del paese. Ventuno feriti sono stati trasportati in ospedale e alcuni di loro versano in gravi condizioni. La tragedia causata probabilmente da una manovra sbagliata da parte dell'autista.Continua a leggere

Russia : Bus precipita da ponte su fiume ghiacciato in Siberia - almeno 19 morti : Un autobus è precipitato da un ponte su un fiume ghiacciato in Siberia, in Russia: a bordo oltre 40 persone, di cui 19 hanno perso la vita. Ventuno i feriti. Una gomma del mezzo è scoppiata mentre attraversava il ponte sul fiume Kuenga, nella regione Zabaikalsky, della Siberia orientale: il veicolo, che stava viaggiando da Sretensk a Chita, è finito fuori strada e sul ghiaccio. Sul posto 2 elicotteri con personale medico. Avviata ...

Milano - bambino di sei anni precipita dalle scale della scuola Pirelli di via Goffredo da Bussero. Molto grave : Un bambino di 6 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere precipitato nella tromba delle scale al secondo piano della propria scuola a Milano, la «Pirelli» in via Goffredo...

Milano - bambino di sei anni precipita dalle scale della scuola Pirelli di via Goffredo da Bussero : Un bambino di 6 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere precipitato nella tromba delle scale al secondo piano della propria scuola a Milano, la «Pirelli» in via Goffredo...