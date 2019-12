The Walking Dead | all' arrivo di Negan il gradimento del pubblico è calato

The Walking Dead 10 passerà dall’addio di Michonne e dal ritorno di Maggie : il Commonwealth rimandato al 2021? : The Walking Dead 10B non è dietro l'angolo e non lo sarà almeno fino a quando l'Epifania non si porterà via le feste e potremo iniziare il nostro conto alla rovescia in attesa dei nuovi episodi della serie. Gli ascolti non migliorano ma sicuramente la produzione non si fermerà qui, almeno non ora che si sta per lanciare un nuovo spin off, in onda alla primavera negli Usa e su Amazon, e che la produzione dei film dedicati a Rick Grimes sta per ...

Riassunto episodio 10x08 The Walking Dead : Carol e gli altri nella trappola di Alpha : Il mid-season finale della serie tv The Walking Dead ha lasciato a bocca asciutta i fan. E lo dicono anche gli ascolti che, soprattutto in questa stagione, sono rimasti sempre molto bassi. L'uscita di scena del protagonista della serie tv, lo sceriffo Rick, ha impoverito la serie tv che, sebbene abbia introdotto altri villain come Alpha, non riesce a decollare. Riassunto The Walking Dead 10x08 L'ottavo episodio della decima stagione di The ...

The Walking Dead 10 chiude il 2019 con ascolti in ribasso : il ritorno di Michonne e un’altra spia nei nuovi episodi? : La qualità non paga, non dopo essersi trascinati per due anni deludendo le aspettative di tutti, o quasi, ed è per questo che The Walking Dead 10 adesso stenta a spiccare il volo. L'arrivo di Angela Kang dietro l'intera macchina di produzione della serie ha sicuramente migliorato le cose in termini di ritmo, di tempi serrati e collisione tra gli alessandrini e i Sussurratori ma, a quanto pare, questo non è bastato. L'ottimo finale di metà ...

World Beyond : su Amazon Prime Video arriva uno spin-off di The Walking Dead : World Beyond L’universo di The Walking Dead si espande per la terza volta. Dopo il prequel Fear the Walking Dead, si intitola The Walking Dead: World Beyond il nuovo spin-off della celebre saga degli zombie giunta ormai alla sua decima edizione (e già rinnovata per un’undicesima). In arrivo nella primavera del 2020, prodotto da AMC Studios e co-creato da Scott M. Gimple e Matt Negrete, sarà disponibile su Amazon Prime ...

Spoiler The Walking Dead 10x09 : il prossimo a uscire di scena potrebbe essere Ezekiel : Domenica 24 novembre è andata in onda in prima serata negli Stati Uniti l'ottava puntata della decima stagione di The Walking Dead, come sempre dalla rete americana AMC. L'ottavo episodio della serie televisiva è stato poi trasmesso ieri sera in Italia da Fox. Poco dopo la messa in onda della puntata di metà stagione la rete televisiva americana ha rilasciato un promo della 10x09 di TWD: quest'ultima andrà in onda il 23 febbraio 2020 negli Usa e ...

The Walking Dead : World Beyond - 5 cose da sapere sul nuovo spin-off : The Walking Dead: World Beyond è finalmente realtà. Dopo tanto tribolare finalmente la produzione e gli sceneggiatori sono riusciti a mettere insieme il titolo del nuovo spin-off di The Walking Dead. Se in un primo momento sembrava che la nuova serie dovesse avere un titolo tutto nuovo e slegato dalle sue origini, sembra che poi qualcosa sia sfuggito di mano alla luce del grande annuncio avvenuto domenica sera dopo il finale di metà stagione di ...

The Walking Dead 10 torna a febbraio senza Michonne e con un’escalation di violenza? (Video) : Quello in onda questa sera di The Walking Dead 10 su Fox è l'ultimo episodio del 2019 e i fan dovranno tenere bene il fiato sospeso addirittura fino a febbraio. Questo è il responso del primo promo della seconda parte di stagione della serie AMC che ci saluterà stasera per riprendere poi il 23 febbraio negli Usa e il 24 in Italia. A quel punto capiremo cosa succederà nella serie che ha messo in crisi Carol e i suoi proprio per via della sua sete ...

The Walking Dead - il nuovo spin-off si intitola World Beyond : https://www.youtube.com/watch?v=dOf0wdg05hc Dopo Fear The Walking Dead e gli annunciati film con Rick Grimes, l’universo televisivo della serie culto The Walking Dead è destinato a espandersi ulteriormente: nella primavera 2020, infatti, debutterà una seconda serie spin-off che offrirà nuovi scenari e nuove occasioni per raccontare le avventure dell’umanità dopo l’apocalisse zombie. In queste ore, accompagnato da un nuovo ...

The Walking Dead : World Beyond - è il titolo della terza serie nell’universo di The Walking Dead : The Walking Dead: World Beyond è il titolo del secondo spinoff di The Walking Dead. Teaser e novità. Ieri, durante il finale d’inverno della decima stagione di The Walking Dead, è andato in onda un nuovo teaser del suo nuovo spinoff, il secondo, che si intitola: The Walking Dead: Wold Beyond. La serie andrà in onda nel 2020 negli Stati Uniti su AMC, e in Italia su Amazon Prime Video in contemporanea. World Beyond avrà per protagoniste due ...

The Walking Dead World Beyond il titolo della terza serie - Julia Ormond nel cast (Video) : Il finale di metà stagione di The Walking Dead (la decima stagione ripartirà il 23 febbraio su AMC, il 24 in Italia su Fox), oltre agli inevitabili eventi legati alla serie, ha portato anche altre novità all'universo degli zombie di AMC studios. Finalmente è stato annunciato il titolo del secondo spinoff della serie che debutterà nella primavera 2020: World Beyond. Il tutto è stato accompagnato da un primo teaser trailer che trovate in apertura ...

The Walking Dead 10 saluta il 2019 con un finale di metà stagione tra omicidi e bugie : anticipazioni 25 novembre : L'inizio alla rovescia è iniziato anche per il pubblico italiano che tra qualche ora su Fox vedrà il finale di metà stagione di The Walking Dead 10. Il 2019 si chiude con un episodio al cardiopalma che segue la scia di quello della scorsa settimana e ne migliora il livello sia in colpi di scena che in qualità. Lo scontro finale tra i superstiti e i Sussurratori si avvicina ma quello che andrà in onda questa sera sarà un finale che cambierà le ...

Anticipazioni The Walking Dead 10x08 : inizia la resa dei conti con i Sussurratori : E' ormai giunto l'appuntamento con il "mid-season finale" della decima stagione di The Walking Dead che, oggi domenica 24 novembre, andrà in onda sugli schermi di AMC con l'ottava puntata. L'episodio, intitolato "The World Before", sarà trasmesso in Italia nella giornata di domani, lunedì 25 novembre, su Fox (canale 112 di Sky) alle 21:15. La serie, come da tradizione andrà poi in pausa fino a febbraio, quando tornerà con i restanti 8 episodi ...

Incidente per Chandler Riggs - ex star di The Walking Dead : La notizia che ha fatto preoccupare i fan della serie "The Walking Dead" è trapelata sui social. E’ stata la madre di Chandler Riggs, giovane preomessa del cinema e della tv di oggi, a condividere sul suo profilo instagram, una foto in cui è ritratta insieme al figlio che è disteso sul letto di un ospedale. A quanto pare l’attore ha avuto un brutto Incidente ed è stato necessario il ricovero, ma dalle prime indiscrezioni, pare che il giovane ...

Chandler Riggs in ospedale per un trauma cranico : l’amato Carl Grimes di The Walking Dead è caduto da cavallo : Chandler Riggs è finito in ospedale in seguito ad una rovinosa caduta da cavallo. Questa è la notizia che scuote i fan di The Walking Dead che hanno amato il giovane attore e il suo ruolo di Carl Grimes fino alla sua uscita di scena. Sono in molti quelli che continuano a seguirlo sui social e anche quelli che hanno abbandonato la serie dopo la sua morte proprio perché per anni hanno pensato che lui fosse il degno erede di Rick. Alla fine così ...