Salvini sulle sardine | “La vita è troppo breve per arrabbiarsi | per cui viva sardine

La “sentenza” che scagiona Salvini sulle ong contiene un grosso errore : Innanzitutto non è una sentenza, e quindi non può fare da precedente: inoltre prende una grossa cantonata sul diritto internazionale

Rimini - 7mila Sardine rispondono alla piazza di Salvini : sfida sulle note di “Romagna mia”. Il videoracconto : “Qui in Romagna si vive benissimo, c’è il clima, il mare e il nostro carattere aperto e accogliente”. I romagnoli che la domenica mattina passeggiano sulla spiaggia di Rimini sfidando il vento e la pioggia. Non gli sembra vero che qualcuno come il leader leghista voglia “liberare la loro regione”. E si chiedono: “Ma da cosa?”. Per provare a rispondere alla domanda, bisogna spostarsi dal mare al centro città dove nel pomeriggio la Lega inaugura ...

Rimini - 7mila Sardine rispondono alla piazza di Salvini. La sfida sulle note di “Romagna mia” : “Qui in Romagna si vive benissimo, c’è il clima, il mare e il nostro carattere aperto e accogliente”. I romagnoli che la domenica mattina passeggiano sulla spiaggia di Rimini sfidando il vento e la pioggia. Non gli sembra vero che qualcuno come il leader leghista voglia “liberare la loro regione”. E si chiedono: “Ma da cosa?”. Per provare a rispondere alla domanda, bisogna spostarsi dal mare al centro città dove nel pomeriggio la Lega inaugura ...

Otto e Mezzo - Gruber risponde a Borgonovo sulle Sardine : 'I toni sono quelli di Salvini' : Il confronto dialettico tra Lilli Gruber (conduttrice di Otto e Mezzo) e Francesco Borgonovo (vicedirettore de La Verità) è stato piuttosto serrato nel corso del programma di approfondimento di La7. Il dibattito non è mai stato "urlato", ma indubbiamente il botta e risposta si è fatto più aspro nel momento in cui ci si è soffermati sulle Sardine. Tra gli ospiti presenti in studio c'era anche Matilde Sparacino, attivista fiorentina del nuovo ...

Salvini a Sorrento sulle note di Caruso. I suoi : “È lui la nuova sinistra” : Il Circolo dei Forestieri a Sorrento è un complesso turistico d’eccellenza gestito da Mario Parlato, ed è già dalle 9 di questa mattina presidiato dalle Forze dell’Ordine: e noi che dobbiamo partecipare alla conferenza stampa di Salvini, segretario e senatore della Lega, aspettiamo fuori dal portone principale presidiato da ragazzi tra i venti e i trent’anni della sezione equense del partito autonomista. Hanno facce pulite e modi d’ordine: ...

Matteo Salvini sulle sardine : “Che vita grama che fanno - sanno solo manifestare contro” : L'ex ministro dell'Interno e leader della Lega a tutto campo durante la presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa: "Il governo non andrà oltre qualche altro mese, ormai siamo all'Unione sovietica fiscale, lo stato di polizia fiscale". E rilancia la battaglia della Lega per le prossime regionali in Calabria ed Emilia Romagna.Continua a leggere

Matteo Salvini ironizza sulle accuse di padre Zanotelli : "Ma Chef Rubio si è travestito da prete?" : Matteo Salvini non le manda di certo a dire, nemmeno ai presbiteri. È il caso di padre Alex Zanotelli, il missionario colombiano che spesso scavalca il compito concessogli dalla Fede per fare politica. "Il ministro dell'Interno va processato per la sua disumanità. La cosa grave è che Salvini non sen

Matteo Salvini e il sospetto sulle "sardine" di Bologna : "4 ragazzi apartitici? No - chi c'è dietro" : Altro che "senza partito". Nella Lega hanno un sospetto sul "popolo delle sardine", la manifestazione contro Matteo Salvini che ha riempito giovedì sera il Crescentone in piazza Maggiore a Bologna, in concomitanza con il comizio dell'ex vicepremier e Lucia Borgonzoni al PalaDozza. Ufficialmente, i 4

Giovanni Floris a DiMartedì sulle minacce di morte : "Salvini - capisce la differenza?". Cosa non torna : Una frase grave passata inosservata ai più. E' quella pronunciata da Giovanni Floris mentre si rivolgeva a Matteo Salvini. “Lei comprende - vero? - la differenza di valore simbolico tra le minacce rivolte ad una vittima dell’Olocausto, e quelle rivolte ad un politico?”, ha detto il conduttore di DiM

Giletti-Salvini : 'Saluti alla figlia dallo zio' - bufera sulle parole del conduttore in tv : Matteo Salvini molto spesso sceglie di dedicare un pensiero ai propri figli. Lo fa quando, nell'esprimere le sue opinioni politiche, sottolinea il fatto che si trovi a parlare da padre, prima ancora che da leader politico. Nel corso della trasmissione 'Non è l'arena', sono stati diversi i temi trattati dal numero uno della Lega, ma ha destato qualche discussione, soprattutto a livello social, il fatto che, dopo aver salutato la figlia, sia ...

Salvini : Conte riferisca in Parlamento sulle ombre sollevate dal Financial Times : "Conte dovrebbe riferire in Parlamento, anche senza che la Lega glielo chieda. Se un giornale autorevole come il Financial Time ipotizza dubbi, ombre o conflitti di interesse, mi aspetto che il presidente del Consiglio corra a riferire in Parlamento. Se non ritenesse di farlo lui, da oggi stesso glielo chiederemo noi". Così Matteo Salvini parlando con i cronisti. Oggi il FInacial Times ha scritto che un fondo di investimenti sostenuto ...

Matteo Salvini contro Zingaretti - Conte e Di Maio : "Per me siete come moscerini sulle vacche" : Alla vigilia del voto in Umbria, dopo essersi sentito dare dell'"ubriacone del Papeete" da Nicola Zingaretti, Matteo Salvini alza il livello della tensione. Risponde al fuoco. Lo fa a modo suo, con toni durissimi. Si parte dall'attacco alla legge di bilancio: "Questa manovra economica, fra tassa sul

Otto e mezzo - Sgarbi sulle regionali in Umbria : "Catastrofe Pd-M5s - quanto prenderà Salvini". Cifre mai viste : "Non ha bisogno di speculare". Vittorio Sgarbi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, prevede per Matteo Salvini una larga e storica vittoria alle regionali in Umbria del 27 Ottobre, anche al di là delle polemiche sulla sicurezza e le misure carenti del governo giallorosso di Giuseppe Conte. Leggi

Sondaggi Lega sulle regionali in Umbria - "Salvini oltre il 30%". Di Maio - è un suicidio : "M5s sotto il 10%" : sulle scrivanie dei big leghisti girano Sondaggi entusiasmanti alla vigilia delle regionali in Umbria. Secondo un indiscreto di Dagospia, dalle parti di Matteo Salvini si aspettano "un risultato superiore al 30%", condizione indispensabile per portare alla vittoria la candidata governatrice Donatell