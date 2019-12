Lazio Udinese 3-0 | cronaca e tabellino

calcionews24

(Di domenica 1 dicembre 2019) Allo Stadio Olimpico di Roma, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo Stadio Olimpico di Roma,si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. Sesta vittoria consecutiva dei biancocelesti che consolidano il terzo posto grazie alla vittoria sull’. Un netto 3-0 in una gara dominata dai padroni di casa per 90′. In rete il “solito” Ciro Immobile con una doppietta (la seconda rete su rigore) e anche Luis Alberto su rigore. SintesiMOVIOLA 1′ Inizia la gara dell’Olimpico! 2′ Tiro di Correa – Ci prova subito l’argentino, il tiro è potente ma termina alto. 6′vicina al vantaggio – Luis Alberto da calcio piazzato tira in porta, Musso devia in angolo. 9′ Vantaggio– ...

SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Lazio 3-0 Udinese Inter 2-0 SPAL Parma 0-0 AC Milan #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Lazio *3-0 Udinese *(Pen: Alberto 45+1‘) #SSFootball - FutXFan : ?? PREDICTION IF Vittoria per l'#Inter che supera la #Juventus in vetta. Doppietta per #Lautaro???? nel 2 a 1 finale.… -