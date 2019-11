Tagli e trattamenti per capelli fini alla ricerca di volume

vanityfair

(Di domenica 1 dicembre 2019)perperperperperperperperperperperperperperperperperperperperperperperChiunque abbia isa quanto sia difficile combattere con l’appiattimento dell’hair style. È la minaccia più temuta, e anche quella che detta le regole di qualsiasi sceltacontinuadel. Per aiutare chi non vuole arrendersi al triste «afflosciamento» abbiamo chiesto a Mirko Fruzzetti hair stylist del salone City Life Aldo Coppola, in piazza Tre ...

monica_zinno : Onu, troppi tagli cesarei e trattamenti non necessari - elenaskoko : Onu, troppi tagli cesarei e trattamenti non necessari - SagaroAcademy : Colori tagli trattamenti alla cheratina top e tanto altro ancora trovi da Sagaro parrucchieri, non dimenticate dome… -