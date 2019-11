LIVE Sorteggio Europei 2020 in DIRETTA | l’Italia trova la Svizzera!

oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38 La Russia va nel Gruppo B con il Belgio, in posizione 4. 18.38 L’Olanda va nel Gruppo C con l’Ucraina, in posizione 1. 18.36 L’Italia pesca laElvetici in posizione 4. 18.35 Si passa ora alla seconda fascia, che compre nde Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda e Russia. 18.35 L’Italia va nel Girone A, in posizione 2. 18.34 L’Inghilterra è inserita nel Gruppo C, in posizione 1. 18.33 Belgio nel Girone B, in posizione 3. 18.33 La Germania va nel Girone F, in posizione 4. 18.32 La Spagna è nel Girone E, in posizione 1. 18.32 L’Ucraina va, come detto, nel Girone C, in posizione 2 18.30 Inizia ilvero e proprio. Verrà estratta anche la posizione nel girone, utile a formare il calendario. 18.25 Viene spiegata in questo momento la procedura per il. 18.21 Scorrono le ...

