Clima | gli Usa inviano un ambasciatore alla Cop25

Clima - ingegneri : “Temperature a Milano in crescita dagli anni ’80” : “Fino agli anni ’80, il Clima milanese nelle sue medie non si è alterato, poi abbiamo avuto un changing point in cui le medie misurate hanno iniziato ad alzarsi. Un esempio, prendendo come periodo di riferimento il trentennio fra il 1961 e il 1990, siamo passati da 13,7 gradi a più di 14“. È un passaggio dell’intervento di Alessandro De Carli, componente della Commissione ambiente e tutela del territorio dell’Ordine ...

Cop25 Clima - WWF : “Da Madrid vogliamo una forte spinta a obiettivi molto più ambiziosi per mantenere la promessa di Parigi” : L’ambizione e le azioni per il Clima dovranno essere al centro della Cop25, la conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si terrà dal 2 al 13 dicembre a Madrid. Il raggiungimento di un livello senza precedenti di gas serra nell’atmosfera significa che ogni ulteriore ritardo metterà il pianeta e chi lo abita su una strada senza via d’uscita e quindi senza futuro. Il WWF, in occasione della COP 25 di quest’anno, invita i decisori ...

Clima : Wwf - da Cop25 vogliamo forte spinta a obiettivi molto più ambiziosi : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “L’ambizione e le azioni per il Clima dovranno essere al centro della Cop25, la conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si terrà dal 2 al 13 dicembre a Madrid. Il raggiungimento di un livello senza precedenti di gas serra nell’atmosfera significa che ogni ulteriore ritardo metterà il pianeta e chi lo abita su una strada senza via d’uscita e quindi senza futuro”. Così in ...

Clima : Wwf - da Cop25 vogliamo forte spinta a obiettivi molto più ambiziosi (3) : (Adnkronos) – Il WWF si aspetta che la Cop25 porti a termine i negoziati sui mercati del carbonio, faccia progressi sugli aspetti tecnici legati a perdite e danni (loss & damage), per affrontare le esigenze attuali e future e porti a termine il lavoro iniziato dagli attori non statali durante il Climate Action Summit del 2019: il Wwf, inoltre, si aspetta che l’importante ruolo delle città, delle imprese, del settore ...

Clima : Wwf - da Cop25 vogliamo forte spinta a obiettivi molto più ambiziosi (2) : (Adnkronos) – I governi devono sfruttare l’opportunità offerta dalla Cop25 per annunciare Piani e strategie nazionali aggiornati, rafforzati e potenziati, indicando le riduzioni delle emissioni che realizzeranno entro il 2030, sulla strada verso l’obiettivo del carbonio zero entro il 2050.“Dobbiamo assolutamente garantire una forte ed esponenziale riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e puntare a ...

Puglia - Emiliano : “Lecce capitale del Clima” : “Lecce si propone come la capitale della ricerca sui cambiamenti climatici”, ha affermato Michele Emiliano, ricordando che il capoluogo salentino è sede di un centro di calcolo di rilevanza internazionale come quello della Fondazione CMCC e le numerose iniziative sulla scienza del clima che stanno nascendo con la collaborazione con l’Università del Salento e altre collaborazioni. In questo processo l’agricoltura gioca un ruolo molto importante, ...

Clima e ambiente : gli incendi Amazzonia accelerano lo scioglimento dei ghiacciai delle Ande : Secondo una ricerca condotta da esperti brasiliani e francesi, pubblicato su “Scientific Reports“, gli incendi che stanno devastando la foresta pluviale amazzonica potrebbero avere un ruolo nel processo di scioglimento dei ghiacciai delle Ande. Secondo gli autori, la combustione di biomassa rilascia aerosol, come il black carbon, che può raggiungere il ghiacciaio boliviano dello Zongo: le particelle si depositano sulla neve e ...

Sciopero per il Clima - gli organizzatori : “Più di 300mila in piazza”. La protesta anche contro il consumismo : da ‘Black’ a ‘Block Friday’ : Nel giorno del Black Friday, migliaia di giovani in Italia, come in tutto il mondo, tornano in piazza per protestare per il clima ma anche contro il consumismo. Il quarto Sciopero globale organizzato da Fridays For Future, il movimento nato da Greta Thunberg, diventa anche ‘Block Friday‘, come recitano gli striscioni in testa ai cortei che da Roma a Milano, passando per Napoli, Firenze e Torino. “Alla fine più di ...

Sciopero mondiale per il Clima - gli studenti giapponesi in piazza : L'articolo Sciopero mondiale per il clima, gli studenti giapponesi in piazza proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Clima - tornano gli studenti nelle piazze del mondo. E in Italia ci sono pure le sardine : Torna oggi in tutto il pianeta il quarto sciopero globale del Clima dei Fridays For Future, in occasione del Black Friday visto come evento consumistico, e della conferenza Onu sul Clima Cop25 che si apre lunedì. Greta Thunberg per la prima volta assente dalle manifestazioni. In...

Clima - gli italiani sono i più ottimisti. Peccato siano pure sempre più incollati all’auto : Gli italiani sono sempre più incollati all’auto. Lo dice il nuovo (16esimo) rapporto Isfort, che anno dopo fotografa le abitudini di mobilità degli italiani. Uno scenario preoccupante: la maggioranza degli spostamenti è compiuta in auto (59%) e lo share modale dell’auto è aumentato rispetto allo scorso anno. E’ diminuito l’uso della bici. Siamo al 37,1% di mobilità sostenibile (piedi, bici, mezzi pubblici), praticamente ...

Clima - Fridays for Future : gli studenti tornano in piazza : Rete della Conoscenza, Unione degli studenti e Link aderiscono al quarto sciopero globale per il Clima: oggi è in programma la partecipazione ai cortei in centinaia di città e decine di iniziative negli atenei. Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza, spiega: “Torniamo in piazza con Fridays for Future perché vogliamo un altro mondo in cui vivere, libero dalla minaccia del cambiamento Climatico. Il Black Friday è il ...

“Gli italiani - il solare e la green economy” : l’89% è preoccupato dai cambiamenti Climatici e solo il 2% crede nell’azione del Governo a contrasto : È stato presentato oggi il XVII Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”, realizzato dall’Osservatorio sul solare della Fondazione UniVerde e da Noto Sondaggi, i cui dati sono stati divulgati al convegno “La transizione energetica e la riconversione ecologica per un green New Deal”, organizzato presso l’Auditorium del MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo con la main partnership di Enel, con la ...

Il 100% degli scienziati crede che il cambiamento Climatico sia dovuto agli esseri umani : (Foto: Qilai Shen/Bloomberg/Getty Images) Gli scienziati sono finalmente tutti d’accordo. Il consenso scientifico secondo cui i cambiamenti climatici sono causati dalle attività degli esseri umani, infatti, ha raggiunto finalmente il 100%. A riferirlo sulle pagine del Bulletin of Science, Technology & Society è stato lo scienziato James Powell, geologo del National Science Board degli Stati Uniti, che ha passato in rassegna oltre ...