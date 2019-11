Oggi incontro De Laurentiis-squadra | ecco cosa potrebbe accadere

Oggi a Roma incontro Grillo-Di Maio : 1.42 Il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, incontrerà Oggi a Roma il capo politico Luigi Di Maio. E' quanto si apprende da fonti parlamentari. Di Maio, impegnato in un tour in Sicilia, rientrerà questa mattina nella capitale per poi tornare, alle 13, a Ispica dove è previsto un sopralluogo nelle aree alluvionate.

CorSport : ammutinamento Napoli - previsto Oggi un incontro per risolvere la situazione : Sono successe tante, tantissime cose da ieri sera. Dopo il fischio finale della gara di Champions contro il Salisburgo il Napoli ha registrato una scossa intensa che ha sicuramente messo in discussione il rapporto della squadra con la società. I calciatori hanno di fatto rotto il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis tornando a casa con mezzi propri e lasciando Ancelotti e lo staff tecnico soli a Castel Volturno. Nessuna reazione fino a ...

«A raccontare comincia tu» : l'incontro Loretta GOggi e Raffaella Carrà : Quando Raffaella Carrà ha annunciato che Lorella Goggi sarebbe stata protagonista di A raccontare comincia tu, lo spettro di una rivalità al femminile ha (ri)preso a farsi largo. Le donne, «Coppi e Bartali degli anni Settanta», si sarebbero detestate. Quanta ipocrisia, dunque, nello show di Raitre, quanta finzione, hanno ...

Camera : Oggi nuovo incontro su storia 1919 : Roma, 24 ott. (Adnkronos) – Si svolgerà oggi, alle ore 18,30 nella Sala della Regina di Montecitorio, il quarto incontro del ciclo promosso dalla Camera dei deputati che ricostruisce le vicende storiche, politiche e parlamentari dell’anno 1919: un anno cruciale nella storia d’Italia, quando le speranze di rinnovamento democratico suscitate dalla conclusione della guerra si infransero contro l’incapacità di governare il ...

Settimana della Protezione civile - incontro Oggi a Ragusa : Nell’ambito della “Settimana Nazionale della Protezione civile” un incontro di approfondimento è stato organizzato dalla Prefettura anche a Ragusa

Pensioni ultima ora : incontro governo-sindacati Oggi. I punti in discussione : Pensioni ultima ora: incontro governo-sindacati oggi. I punti in discussione Pensioni ultima ora: come previsto continua in modo serrato il confronto tra il governo ed n sindacati in vista della prossima manovra. Da parte delle organizzazioni sindacali c’è la richiesta di ottenere impegni concreti in modo da passare dalle “parole ai fatti”. Pensioni ultima ora, i tavoli tematici Due i tavoli previsti per l’11 ottobre 2019: ...

Panchina Sampdoria - le ultime su Ranieri : Oggi un nuovo incontro - tutti i dettagli : Panchina Sampdoria – Sono ore decisive per decidere il nuovo allenatore della Sampdoria. Inizio di stagione veramente difficile di campionato per i blucerchiati, il presidente Ferrero dopo la sconfitta contro il Verona ha deciso per il ribaltone in Panchina, è stato infatti esonerato l’allenatore Di Francesco. Sul fronte sostituto il primo nome valutato è stato quello di Gennaro Gattuso, l’ex Milan ha però rifiutato la ...

Milan e Inter - Oggi l’incontro con i cittadini per lo stadio : Settimana molto importante, ma non ancora decisiva, per il futuro del nuovo stadio per Milano. Difficile che il Comune possa prendere una decisione sul pubblico Interesse entro giovedì, ma si tratta comunque di giorni caldi per quanto riguarda il progetto della nuova casa di Inter e Milan. Come spiega “La Gazzetta dello Sport”, i giochi […] L'articolo Milan e Inter, oggi l’incontro con i cittadini per lo stadio è stato realizzato da Calcio ...

Milan - ultimo tentativo per Spalletti : Oggi ultimo incontro tra il tecnico e l’Inter : Nonostante non ne sia ancora stato ufficializzato l’esonero, l’avventura di Marco Giampaolo in rossonero è ormai giunta al capolinea. La fine del rapporto che lega l’allenatore abruzzese al Milan verrà annunciata – presumibilmente – quest’oggi dalla società rossonera. Il sostituto di Giampaolo dovrebbe essere Stefano Pioli, dopo che il Milan ha fatto un tentativo per portare Luciano Spalletti sulla propria ...