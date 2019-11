Samsung Galaxy Note 8 si aggiorna alle patch di sicurezza di dicembre | Galaxy A50s e M30

BLACK FRIDAY 2019 - SCONTI E OFFERTE/ Unieuro : Samsung Galaxy S10 a 389 euro : BLACK FRIDAY 2019, SCONTI e OFFERTE. Da Unieuro potrete trovare lo smartphone della Samsung, Galaxy S10, a 389 euro: i dettagli

Il design di Samsung Galaxy Note 10 Lite e Galaxy S11 potrebbe "sorprendervi" : Il design di Samsung Galaxy Note 10 Lite potrebbe essere davvero molto simile a quello di Note 10 e Note 10+. Intanto, pare che Samsung Galaxy S11 e S11+ non abbiano davvero un modulo fotografico così disordinato.

Samsung rilascia Android 10 per la serie Galaxy S10 : ecco come averlo subito : Samsung rilascia la versione stabile di Android 10, con l interfaccia One UI 2.0, per Samsung GalaxyS10e, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus.

Le offerte online per il Black Friday sono top : Nokia 8.1 - Huawei P30 - Samsung Galaxy S10e e tanti altri : Le offerte online per il Black Friday sono top: Nokia 8.1, Huawei P30, Xiaomi Mi MIX 3, HONOR View20 e infine Samsung Galaxy S10e

Tentate la fortuna con il nuovo concorso di Samsung Pay che vi permette di vincere un paio di Galaxy Buds : Samsung annuncia il concorso di Samsung Pay che permette di vincere delle Galaxy Buds

Fino al 70% con Vodafone Black Friday : Huawei P30 Lite - P Smart 2019 e Samsung Galaxy S10e : Avete presente il Vodafone Black Friday? Forse no, visto che si chiama 'Red Friday', per richiamare il colore sociale del noto operatore di origini anglosassoni. In ogni caso, cambia il nome, ma non la sostanza delle cose, visto che la promozione prevede forti sconti per alcuni degli Smartphone più popolari (Fino al 70%), da pagare a rate oppure in un'unica soluzione. Fino al 2 dicembre 2019, salvo proroghe, potrete scegliere tra una lunga ...

Trapelano in rete le probabili schede tecniche dei nuovi Samsung Galaxy Note 10 Lite e Galaxy A51 : Ecco gli ultimi rumor sulla probabile scheda tecnica del Samsung Galaxy Note 10 Lite e del Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A50 - smartphone di fascia media in promozione su Amazon : Alla viglia del Black Friday Amazon non rallenta, anzi moltiplica le proprie offerte. Tra le più interessanti di oggi c’è quella che riguarda il Samsung Galaxy A50 , smartphone di fascia media con cui il colosso coreano è tornato a essere competitivo in uno dei segmenti più redditizi e diffusi del mercato. Si tratta infatti di un ottimo prodotto che, per caratteristiche tecniche, si segnala tra i migliori ...

Samsung Galaxy S10e abbatte il muro dei 400 euro per il Black Friday : Samsung Galaxy S10e è in super offerta con il Black Friday di euronics, sia online sia nei negozi: se siete alla ricerca di uno smartphone Android di fascia alta e compatto, questa potrebbe essere l'occasione giusta.

Veloce come la luce la patch di dicembre per il Samsung Galaxy Note 8 - ma il motivo è semplice : Sta girando oggi 28 novembre una notizia inaspettata per il Samsung Galaxy Note 8, in riferimento al rilascio dell'aggiornamento di dicembre. Un appuntamento anomalo, non essendo ancora iniziato il nuovo mese, che in parte si spiega con uno degli ultimi articoli da noi pubblicati per lo smartphone in questione. Nello specifico, lo smartphone lanciato sul mercato poco più di due anni fa risultava ancora tra quelli esposti ad una vulnerabilità ...

Samsung Galaxy S10 riceve Android 10 stabile a partire dalla Germania : Come ogni anno, gli utenti dei Samsung Galaxy sono in attesa di ricevere l'ultima release del sistema operativo di Google e le informazioni trapelate in merito sono tante, ma, in genere, si basano più su supposizioni che su certezze fino a quando l'azienda non rilascia una roadmap ufficiale. Anche quest'anno (Continua a leggere)

Una bella scoperta il Samsung Galaxy Note 10 Lite : specifiche in comune con Note 9 : Avevamo da un po' di tempo abbandonato il discorso del Samsung Galaxy Note 10 Lite, dispositivo di recente passato su GeekBench, ed adesso presa del suo database. Il device si identifica con il product-code 'SM-N770F', e dovrebbe montare almeno 6GB di RAM, oltre che essere animato dal processore Exynos 9810 (lo stesso da cui prende le mosse il Samsung Galaxy Note 9, cosa che di per sé è una lieta notizia). Certo, il SoC è meno recente degli ...

Colpo di scena con Android 10 su Samsung Galaxy S10 dal 28 novembre ma per i tester : Potremmo definire davvero un coup de théâtre quello che vede l'approdo di Android 10 su Samsung Galaxy S10, S10 Plus e pure Android 10e in questa giornata. Nonostante qualche cattiva notizia dei giorni scorsi che avrebbe voluto il corposo update a bordo del telefono solo in gennaio, ecco che da oggi 28 novembre dobbiamo prendere atto della distribuzione del pacchetto sulla serie top di gamma nella sua versione definitiva, almeno per un certo ...

Partito il roll out di Android 10 stabile per Samsung Galaxy S10 - Galaxy S10+ e Galaxy S10e : Samsung anticipa i tempi e oggi avvia il roll out dell'aggiornamento stabile ad Android 10, con tanto di One UI 2.0, per Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e versioni globali.